Советы шеф-повара калининградцам: Каким должен быть стол в этот Новый год

Стол должен быть богатым, красивым, удивительным, а самое главное - с изобилием вкусных блюд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каким должен быть новогодний стол на этот раз? По мнению обладателя ресторанной премии «Пумперникель-2021», креативного шеф-повара зеленоградского ресторана «Oblaka» Вячеслава Вьюника, нужно всегда помнить главную тему всеми любимого праздника.

- Этот праздник всегда должен быть богатым, красивым, удивительным, радостным и самое главное - вкусным. Новый год – это всегда что-то новое, он не должен из года в год возвращать нас лишь в прошлое. И я не сторонник использования один и тех же трактовок сельди под шубой и оливье. Впрочем, это может быть тот же салат оливье, но с другими продуктами, в иной подаче.

Но главный продукт на праздничном столе в эту новогоднюю ночь – мясо.

- Мы же встречаем год Тигра, - объясняет Вячеслав. – И поскольку тигры обитают в саваннах, то я бы советовал избегать на этот раз дичи, а использовать мясо крупного рогатого скота, которое на наши рынки поставляют калининградские фермеры. Моя личная рекомендация - конина. Это вкусное и питательное мясо еще и легко усваивается. Сегодня конине отдают предпочтение во многих европейских странах. Она прекрасно подойдет к новогоднему столу и особенно хороша в горячем копчении.

Вячеслав Вьюник. Фото: Личный архив героя публикации

Шеф-повар обращает внимание и на то, что Тигр как представитель семейства кошачьих, любит и рыбу. Кроме того, наш эксперт признался, что является «противником сырно-колбасных тарелок в привычном представлении».

- Попробуйте на этот раз сыры от калининградских фермеров. Что касается мясной продукции, то и она обязательно должна быть выдержанной, и к счастью, на местном рынке есть выбор!

И еще на одну тенденцию обратил внимание Вячеслав: калининградцы все чаще доверяют ресторанам составление новогоднего меню. Служба доставки освобождает хозяек от множества хлопот 31 декабря.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Оливье и сельдь под шубой покупают тоннами

- В последние годы жители региона покупают салат уже готовым. Мы продаем салаты тоннами в преддверие новогодних праздников, в том числе и оливье, и «Сельдь под шубой», - так прокомментировал «Business FM Калининград» новость о подорожании главных новогодних салатов заместитель генерального директора компании «Spar-Калининград» Алексей Елаев.

По данным Росстата, стоимость ингредиентов для самых популярных - оливье и селедки под шубой - в этом году выросла на 15% и 25% соответственно. Для определения индекса оливье использовался следующий рецепт: консервированные огурцы, горошек, картофель, морковь, куриные яйца, вареная колбаса, майонез, репчатый лук. Все вместе обойдется почти в 420 рублей. Сельдь под шубой по классическому рецепту на четыре порции превысит по стоимости 200 рублей. Впрочем, как отмечают эксперты, стоимость указанных блюд в каждой семье – своя, поскольку продукты используются разные, и по цене, и по качеству.

ЦИФРЫ

5 000 рублей превысила к новогодним праздникам в Калининграде цена красной икры за килограмм.

250 рублей стоит, в среднем кило мандаринов.

400 рублей и больше придется отдать за бутылку игристого напитка (так теперь велено именовать шампанское) приемлемого качества.