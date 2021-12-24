Экономические итоги года в Калининграде: «Выжили, и это уже неплохо»

По-прежнему радуют показатели сельского хозяйства – и урожайность на высоте, и бесхозной необработанной земли в регионе остается все меньше. Фото: Алексей ФОКИН

Мало, кто ожидал в этом году экономического прорыва, его и не произошло. Реализацией крупных проектов Калининградская область похвастать не может, роста по ключевым показателям – таким, как, например, инвестиции в основной капитал или объем регионального валового продукта, - не случилось, цены за двенадцать месяцев выросли, зарплаты если и поднялись, то далеко не везде и не сильно.

Впрочем, нужно признать, что главными причинами стагнации является то, что от нас никак не зависит.

Во-первых, экономический рост второй год подряд тормозит пандемия коронавируса и все, что с ней связано. Например, режим разного рода ограничений и нарушение экономических связей. 2021-й в этом плане был не такой «аховый», как 2020-й, но до стабилизации ситуации еще далеко.

Во-вторых, свою негативную роль сыграла и продолжает играть внешнеполитическая конъюнктура. А Калининградская область, как вы понимаете, как никакой другой регион России, зависит от внешней политики. Чихнули в Минске или Вильнюсе – слышно у нас. На экономическом развитии региона отразились и кризис с мигрантами в Белоруссии, и громкие заявления о возможном ограничении транзита со стороны Литвы… И эта ситуация также далека до благополучного завершения.

В-третьих, мы испытали на себе холодное дыхание общероссийских и мировых трендов. Например, везде взлетела цена на цемент и стройматериалы – аукнулось у нас, причем так, что не заметить этого мы не могли. Потому что с некоторых пор Калининградская область – один из ведущих регионов России по объему жилищного строительства (во всяком случае, на душу населения).

Однако не обошлось без луча света, даже лучей света в темном царстве. Некоторые вещи мы можем, безусловно, поставить себе в актив.

Продолжила довольно активно развиваться строительная отрасль – причем как частный сектор, так и государственный. Калининград укрепился в роли одной из туристических столиц России (в этом году наверняка будет побит рекорд по числу въехавших в область туристов). По-прежнему радуют показатели сельского хозяйства – и урожайность на высоте, и бесхозной необработанной земли в регионе остается все меньше. Первые плоды приносит региональная программа «Восток»: до полной экономической реанимации депрессивных муниципалитетов еще далеко, но начало положено – программа шаг за шагом запускает новые перспективные предприятия. В три раза за год увеличились показатели перевозок по новому «Шелковому пути» - из Китая в Европу и обратно. Калининградская область с некоторых пор – ключевая точка на этом маршруте. Показатели грузооборота наших портов пока, к сожалению, не взлетели, но железная дорога, кажется, весьма неплохо заработала на этом проекте.

Еще одна вещь, которая вселяет оптимизм, - запуск индустриального парка «Храброво». Разговоры об этом парке идут уже лет десять, в 2021-м наконец-то там начали работать первые предприятия. Как говорится, лиха беда начало.

Но все это – точка зрения журналиста. А вот что думают об экономических итогах 2021-го калининградские предприниматели и эксперты.

Николай ВЛАСЕНКО, инвестор:

- Главное достижение заключается в том, что мы пережили этот год. Ковид очень сильно повлиял, прежде всего, на сервисную сферу и потребительский рынок. Большое влияние на экономику оказала аритмия, вызванная ковидом. Все-таки лучше, когда наблюдается устойчивый спрос и устойчивое предложение.

Если говорить конкретнее, то сейчас наблюдаются очень большие логистические проблемы, связанные с политикой соседних стран. Не забываем, что растет инфляция. Все это ложится в издержки, которые отражаются на розничных ценах. Мы видим, что растет учетная ставка. А это оказывает влияние на стоимость кредитов для предприятий.

Поэтому можно сказать, что это был год выживания, а не развития. Но то, что выжили, это, наверное, уже неплохо.

Ирина Губко. Фото: klops.ru

Ирина ГУБКО, руководитель строительной компании «Ремжилстрой-Инвест»:

- С одной стороны, у застройщиков в этом году очень активные продажи, и это очень большой плюс. Но есть и минусы - удорожание и проблема нехватки строительных материалов, а также жуткий дефицит рабочей силы. Просто жуткий! Я ничего подобного не помню за много-много лет. И подрядчики, и генподрядчики буквально перекупают друг у друга строительные бригады, и люди этим пользуются. Естественно, это отражается на сроках строительства и на качестве.

В чем причина? Возможно, сыграл свою роль отток трудовых мигрантов, их число сильно уменьшилось. У нас, например, в компании их почти не осталось. В основном остаются местные бригады. Хорошо, если наработаны связи, у тебя хорошая репутация, но на каждом новом объекте идет существенное удорожание трудовых ресурсов. И это, например, не могло не отразиться на реализации госконтрактов, по некоторым контрактам вообще произошла патовая ситуация.

Кроме того, были провалы в обеспечении цементом, скачки цен. Сейчас вроде бы ситуация немного стабилизировалось. В целом, в этом году все идет волнами, а в этих условиях сложно планировать.

Светлана Нижегородова. Фото: из архива героя публикации

Светлана НИЖЕГОРОДОВА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области:

- Плюсы заключаются в том, что не было тотального локдауна, как в предыдущий год. А минусы в том, что отголоски коронакризаса все-таки были, и по ряду отраслей они довольно существенно ударили. Например, все отрасли, которые ограничили или закрывают. Это – детские комнаты, аттракционы, массовые мероприятия и так далее. В этих сферах фиксировалось огромное падение выручки. Но, к счастью, была помощь от региона.

Если брать чисто региональные истории, то в этом году все наши логистические проблемы вылезли очень некрасивым образом – в части проблем с железной дорогой, связанные с запуском «Шелкового пути», и сегодняшние проблемы с грузами на границах. У нас ведь любая политическая конвульсия приводит к тому, что начинаются проблемы с поставками в область товаров. В этом году мы это хорошо почувствовали. При этом показатели «Шелкового пути» значительно выросли в этом году. Но нужно, чтобы был компромисс – и внутренние грузы нормально шли, и «Шелковый путь» ударно работал.