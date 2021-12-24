АВТОТОР поздравил с Новым годом подшефные учреждения образования и здравоохранения микрорайона им. А. Космодемьянского

Теперь у ребят будет еще больше возможностей проявить свои творческие способности.

По традиции перед новогодними и рождественскими праздниками автомобилестроительный завод АВТОТОР поздравляет подшефные организации образования и здравоохранения микрорайона им. Александра Космодемьянского, где расположена основная производственная площадка крупнейшего предприятия Калининградской области.

Представители АВТОТОР побывали с новогодними шефскими визитами в детских садах №№ 128 и 129, начальной школе № 53 и средней школе № 9. Детским садам были переданы наборы для творчества – краски и альбомы для рисования, цветной картон, фломастеры, карандаши. Начальная школа № 53 получила в подарок набор новогодних украшений – гирлянды, елочные шары и игрушки, а средняя школа № 9 – компьютерную и аудиотехнику.

Детским садам были переданы наборы для творчества – краски и альбомы для рисования, цветной картон, фломастеры, карандаши.

Также АВТОТОР профинансировал приобретение для поликлинического отделения № 3 Городской больницы № 2 Калининграда компьютерной рабочей станции, включающей в себя монитор, системный блок, лицензионное программное и антивирусное обеспечение. Это современное оборудование необходимо медицинскому учреждению, поскольку оно ведет масштабную работу по вакцинации жителей микрорайона от новой коронавирусной инфекции, в том числе обеспечивая проведение процедуры на заводе АВТОТОР среди работников предприятия и членов их семей. Затем сведения о привившихся необходимо внести в базу данных для учета и получения QR-кода.

Руководители подшефных учреждений образования и здравоохранения микрорайона им. А. Космодемьянского выразили благодарность руководству АВТОТОР за внимание к нуждам социальной сферы и заботу.

«АВТОТОР – наш верный друг и помощник, который всегда откликается на наши чаяния», - отметил директор школы № 9 Олег Юдов.

«Спасибо нашему автозаводу – он всегда заботится о нас», - подчеркнула директор школы № 53 Антонина Малюгина.

«Очень приятно получать подарки, спасибо АВТОТОР за внимание!» - сказала заведующая детским садом № 128 Оксана Тамарская.

«Сердечно благодарим за шефскую помощь. Мы знаем, что на АВТОТОР всегда можно рассчитывать – он всегда поможет!» - отметила заведующая детским садом № 129 Елена Манчук.

Руководители учреждений образования и здравоохранения выразили благодарность руководству АВТОТОР за внимание к нуждам социальной сферы и заботу.

Поддержка социальной сферы, благоустройство и развитие микрорайона им. А. Космодемьянского является одним из важных элементов программы корпоративной социальной ответственности АВТОТОР. Напомним, что проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса «АВТОТОР-Арена», расположенного в микрорайоне, получил признание на федеральном уровне, став финалистом престижного всероссийского конкурса корпоративных социальных проектов «People Investor».