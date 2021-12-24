Будет гостиница и кафе: корабль «Виктор Пацаев» передали в собственность Калининградской области

Судьбу корабля не могли решить несколько лет. Фото: Александр КАТЕРУША

Музейное судно «Виктор Пацаев» передали в собственность Калининградской области. Ранее оператором корабля выступало НПО измерительной техники. Официальная передача «Пацаева» историко-художественному музею состоится в понедельник, 27 декабря. Об этом сообщила Светлана Сивкова, директор Музея Мирового океана, который ухаживал за кораблем много лет и использовал судно как музейный объект.

- Когда мы решали, что делать с «Пацаевым», Петербург в последний момент отказался. Не все хотят содержать корабли. Когда люди начинают считать, сколько это стоит, сколько заботы, моральных и физических сил надо… Министерство культуры «Пацаев» не взяло. Это шестой корабль, очень большая финансовая нагрузка, - сказала Светлана Сивкова.

Директор отметила, что в России сегодня 15 кораблей-музеев, 5 из которых принадлежат Музею Мирового океана. Это «Витязь», «Ирбенский», «Пацаев», СРТ-129, «Красин» и подводная лодка.

- Нам уже тяжело содержать корабли. Затянули пояса уже просто невероятно! Хорошо, что область взяла «Пацаева». Но нам бы очень хотелось остаться на этом борту, - говорит Сивкова. - Нами собраны тысячи экспонатов, связанных с космосом и судами космического флота, предметы, переданные Алексеем Архиповичем Леоновым. А сегодня роль Музея Мирового океана не определена. Нам окончательно никто не может сказать, останемся мы на борту или нет.

По словам Светланы Сивковой, судно будет использоваться как гостиница, кафе. Это не будет мешать работе историко-художественного музея, который теперь будет заниматься штатом, докованием, выставками.

К «Пацаеву» Светлана Сивкова относится как к живому существу и не может говорить о нем без слез:

- Корабли - они же живые, как дети, как люди. Столько сил было положено. Мы приводили корабль в Калининград, наши сотрудники отвечали за то, чтобы он сюда пришел: и план, и демонтаж мачт, и ввоз, и углубление, и плавучий причал, который брали у военных и перегоняли сюда. Это все делали мы. Даже благоустройство территории, где стоит «Пацаев», мы делали с 2000 года. Для нас, лично для меня «Пацаев» - родной объект. Но жизнь есть жизнь.