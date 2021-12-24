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Общество24 декабря 2021 17:51

Смотровая площадка и очертания аквариумов: что сегодня можно увидеть внутри-здания шара Музея Мирового океана

Журналистов пригласили на экскурсию по строящемуся объекту
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Так пока выглядит обзорная площадка на самом верху, откуда открывается вид на город.

Так пока выглядит обзорная площадка на самом верху, откуда открывается вид на город.

Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде на набережной Преголи вот уже который год продолжается строительство корпуса-шар Музея Мирового океана. Увы, проблемы с «Планетой Океан» тянутся с 2013 года. То меняются подрядчики, то срываются сроки. Сейчас работа налажена, строители на объекте. А журналистов пригласили на экскурсию по будущим залам с аквариумами.

- В этом здании меня впечатляет все! И залы для аквариумов, и пространство библиотеки, и обзорная площадка, с которой виден весь город. Это храмовое пространство! - говорит директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова и отмечает, что аналогичных круглых музейных зданий в мире больше нет. Ведь в нашем шаре соединятся аквариумы, наука и техника. Здесь разместится лекционный зал, кабинеты и классы для занятий.

Внутри шара все голубое и какое-то мистическое от его удивительных стекол.

Внутри шара все голубое и какое-то мистическое от его удивительных стекол.

Фото: Александр КАТЕРУША

Просто открытое «окошко».

Просто открытое «окошко».

Фото: Александр КАТЕРУША

Внутри шара все голубое и какое-то мистическое от его удивительных стекол. Наверх идут завихрения лестниц, шахты для лифтов пусты. Кое-где уже видны и понятны очертания аквариумов. Самый большой из них будет глубиной 8 метров. Жить в нем будут акулы: черноперые, белоперые, няньки и зебровые, которые достигают длины 3.5 метра и веса 300 кг. С ними могут плавать только крупные рыбы тропических вод.

Общее водоизмещение всех 29 аквариумов в здании – около 1 млн 500 тысяч литров!

Ориентироваться внутри без проводника непросто. Представить вокруг себя воду с живностью нам помог заведующий отделом аквариумистики Музея Мирового океана Юрий Тришкин.

- Экспозиция начинается с аквариумов, представляющих Калининградскую область. Это река Преголя и озеро Виштынец. Дальше идут пресноводные аквариумы континентов: озеро Байкал, реки Амур, Амазонка, - рассказывает Юрий. – И приближаемся к океану. Очень красивым аквариумом будет представлен мангровый лес с соответствующими обитателями, такими как рыбы-прыгуны. Этот 7-метровый открытый аквариум будет состоять из двух частей, соединенных общей гидравлической системой. Уровень воды попеременно будет понижаться то в одном, то в другом, создавая эффект отлива. Так что посетители смогут видеть прыгунов, которые способны передвигаться по суше и лазать по деревьям.

На верхнем этаже здания-шара есть обзорная площадка, откуда открывается вид на город. Рядом – будущая библиотека.

Очень красивыми получатся океанические аквариумы с живыми мягкими кораллами. А еще – 6-метровый тоннель, попав в который вы окажетесь под рыбами, огромные скаты и мурены будут парить у вас над головой. Все эти экзоты весьма прихотливы, живут в воде температурой 25 градусов. Да и вода-то нужна особенная!

Ориентироваться в необычном здании без проводника непросто.

Ориентироваться в необычном здании без проводника непросто.

Фото: Александр КАТЕРУША

- Соленая вода делается искусственно. Мы очищаем и обессоливаем водопроводную воду и засаливаем искусственной солью. Процесс непростой. Но, к сожалению, мало счастливцев, которые находятся на берегу океана и могут спокойно брать забортную воду, – улыбается Юрий Тришкин.

Рыб еще предстоит закупить. И тут главное не торопиться. Заселять их можно в приготовленную по всем правилам воду и так, чтобы была налажена система фильтрации и насыщения кислородом. В противном случае вся живность погибнет.

Впрочем, о заселении акул и осьминогов и мечтать не приходится.

Если снаружи здание уже выглядит завершенным, то внутри работы хватит еще на пару лет.

Если снаружи здание уже выглядит завершенным, то внутри работы хватит еще на пару лет.

Фото: Александр КАТЕРУША

Как рассказал руководитель проекта компании СМС Алексей Сманцер, здание-шар откроется не скоро. Рабочие занимаются инженерными сетями и отделкой.

- По распоряжению правительства у нас срок до 2024 года. Но стараемся все сделать раньше. Год-два – вот реальный срок, - говорит он.

При этом соседние с шаром куб и атриум готовы на 80 процентов.

Напомним, во время визита в Калининград премьер-министр Михаил Мишустин принял решение о выделении дополнительных 775,5 млн рублей из бюджета на строительство корпуса-шара.

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