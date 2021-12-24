Смотровая площадка и очертания аквариумов: что сегодня можно увидеть внутри-здания шара Музея Мирового океана

Так пока выглядит обзорная площадка на самом верху, откуда открывается вид на город. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде на набережной Преголи вот уже который год продолжается строительство корпуса-шар Музея Мирового океана. Увы, проблемы с «Планетой Океан» тянутся с 2013 года. То меняются подрядчики, то срываются сроки. Сейчас работа налажена, строители на объекте. А журналистов пригласили на экскурсию по будущим залам с аквариумами.

- В этом здании меня впечатляет все! И залы для аквариумов, и пространство библиотеки, и обзорная площадка, с которой виден весь город. Это храмовое пространство! - говорит директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова и отмечает, что аналогичных круглых музейных зданий в мире больше нет. Ведь в нашем шаре соединятся аквариумы, наука и техника. Здесь разместится лекционный зал, кабинеты и классы для занятий.

Внутри шара все голубое и какое-то мистическое от его удивительных стекол. Фото: Александр КАТЕРУША

Просто открытое «окошко». Фото: Александр КАТЕРУША

Внутри шара все голубое и какое-то мистическое от его удивительных стекол. Наверх идут завихрения лестниц, шахты для лифтов пусты. Кое-где уже видны и понятны очертания аквариумов. Самый большой из них будет глубиной 8 метров. Жить в нем будут акулы: черноперые, белоперые, няньки и зебровые, которые достигают длины 3.5 метра и веса 300 кг. С ними могут плавать только крупные рыбы тропических вод.

Общее водоизмещение всех 29 аквариумов в здании – около 1 млн 500 тысяч литров!

Ориентироваться внутри без проводника непросто. Представить вокруг себя воду с живностью нам помог заведующий отделом аквариумистики Музея Мирового океана Юрий Тришкин.

- Экспозиция начинается с аквариумов, представляющих Калининградскую область. Это река Преголя и озеро Виштынец. Дальше идут пресноводные аквариумы континентов: озеро Байкал, реки Амур, Амазонка, - рассказывает Юрий. – И приближаемся к океану. Очень красивым аквариумом будет представлен мангровый лес с соответствующими обитателями, такими как рыбы-прыгуны. Этот 7-метровый открытый аквариум будет состоять из двух частей, соединенных общей гидравлической системой. Уровень воды попеременно будет понижаться то в одном, то в другом, создавая эффект отлива. Так что посетители смогут видеть прыгунов, которые способны передвигаться по суше и лазать по деревьям.

На верхнем этаже здания-шара есть обзорная площадка, откуда открывается вид на город. Рядом – будущая библиотека.

Очень красивыми получатся океанические аквариумы с живыми мягкими кораллами. А еще – 6-метровый тоннель, попав в который вы окажетесь под рыбами, огромные скаты и мурены будут парить у вас над головой. Все эти экзоты весьма прихотливы, живут в воде температурой 25 градусов. Да и вода-то нужна особенная!

Ориентироваться в необычном здании без проводника непросто. Фото: Александр КАТЕРУША

- Соленая вода делается искусственно. Мы очищаем и обессоливаем водопроводную воду и засаливаем искусственной солью. Процесс непростой. Но, к сожалению, мало счастливцев, которые находятся на берегу океана и могут спокойно брать забортную воду, – улыбается Юрий Тришкин.

Рыб еще предстоит закупить. И тут главное не торопиться. Заселять их можно в приготовленную по всем правилам воду и так, чтобы была налажена система фильтрации и насыщения кислородом. В противном случае вся живность погибнет.

Впрочем, о заселении акул и осьминогов и мечтать не приходится.

Если снаружи здание уже выглядит завершенным, то внутри работы хватит еще на пару лет. Фото: Александр КАТЕРУША

Как рассказал руководитель проекта компании СМС Алексей Сманцер, здание-шар откроется не скоро. Рабочие занимаются инженерными сетями и отделкой.

- По распоряжению правительства у нас срок до 2024 года. Но стараемся все сделать раньше. Год-два – вот реальный срок, - говорит он.

При этом соседние с шаром куб и атриум готовы на 80 процентов.

Напомним, во время визита в Калининград премьер-министр Михаил Мишустин принял решение о выделении дополнительных 775,5 млн рублей из бюджета на строительство корпуса-шара.