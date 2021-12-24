Юбилей Калининградской области, год 2021-й: не ковидом единым

В мае по области начал курсировать паровоз, возящий туристический поезд. Фото: Пресс-служба КЖД

Вот и добрались мы, уважаемые читатели, до завершающей главы рубрики, посвященной 75-летию области. Причем, стартуя 16 января, никто, конечно, не знал, какой окажется эта страница нашей летописи. Ведь 2021 год тогда только начинался.

Что ж, последние 12 месяцев слово «коронавирус» опять звучало явно чаще прочих. Более того, мы поставили очередной антирекорд. Так, если в 2020 году у нас было максимум 225 новых случаев заболевания за сутки, то 29 октября 2021-го их зафиксировали аж 401. А на фоне QR-кодов обязанность носить маску выглядит уже чуть ли не «старой доброй»…

Тем не менее настроение стало каким-то другим, не правда ли? То ли мы так привыкли ко всему этому, то ли зараза сдает наконец свои позиции, то ли все сразу. Но как бы там ни было – нет, не ковидом единым жив человек.

ДО ОСНОВАНЬЯ. А ЗАТЕМ…

Если помните, под занавес 2020 года поднялась буря возмущения, когда было объявлено, что Дом Советов, выкупленный за 399,1 миллиона рублей (хотя в 2003-м власти отдали его частникам всего за 7,3 млн), вдруг стал якобы аварийным. И потому будет не доведен до ума, а демонтирован. В нынешнем году он опять находился в центре внимания.

Вот уже много лет они ждут решения своей судьбы – зачем-то построенный Дом Советов и зачем-то раскопанные остатки Королевского замка. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Так, выяснилось, что здание – все же не аварийное. Это ободрило тех, кто борется за его сохранение. Между тем чиновники гнули свою линию. И 8 июня состоялась презентация нового проекта застройки сердца города.

Судя по отзывам, мало кому понравилась архитектурная революция, которую предложили устроить в центре Калининграда специалисты из питерской «Студии 44». И на днях в этой истории случился очередной поворот: раскритикованный проект реализован уже не будет. А вместо нагромождения мрачных строений там теперь задумано… парк разбить. В том числе, возможно, даже на месте Дома Советов, который все равно хотят снести.

Нависла угроза и над расположенными рядом остатками Королевского замка. Еще в 2004 году тогдашний мэр Юрий Савенко заявил, что раскопанные археологами руины станут музеем. А 17 лет спустя, 27 сентября 2021-го, в региональном правительстве огорошили: развалины закопают обратно. Точнее, «законсервируют методом повторного погружения в грунт». Впрочем, учитывая то, сколько всего уже планировалось сделать в этом районе, сохраняется робкая надежда, что планы вновь поменяются.

ГЕРОЕВ НАДО ЗНАТЬ

13 марта 2021-го капитан-лейтенант Станислав Муратов гулял с сыном у озера в микрорайоне Александра Космодемьянского. На другой стороне водоема еще был лед, там играли двое ребят. И вдруг – провалились. Не раздумывая, Станислав бросился на выручку. Он успел вытащить обоих мальчиков и оказал им первую помощь.

Офицер не афишировал случившееся. Но через пару дней в его квартире раздался звонок – пришел отец одного из спасенных. Он развесил объявления с просьбой откликнуться того, кто вытащил ребят: «Дружище! Позвони, пожалуйста. Очень хотим пожать тебе руку!!!». Объявление увидела супруга Станислава. И, решив ничего не говорить мужу, позвонила по указанному номеру, сообщив родителям, где живет спаситель их детей.

Капитан-лейтенант Станислав Муратов не афишировал свой героический поступок. Фото: пресс-служба Балтфлота

А командование Балтийского флота, узнав обо всем, приняло решение поощрить капитан-лейтенанта Муратова за мужество, проявленное при спасении утопающих.

БЬЮТ ЧАСЫ НА СТАРОЙ БАШНЕ

Последние годы казалось, что руины замка Рагнит в Немане совсем развалятся. Однако за них наконец взялись, решив превратить в цивилизованный туристический объект. А в июне здесь башенные часы появились. С боем! И новые городские куранты, отбивая часы на старой башне, словно говорят: время, когда-то тут остановившееся, опять пошло.

ЛОСЬ В ГАЛСТУКЕ

В августе в Советске по случаю Дня города на бронзового лося нацепили галстук. Однако он пропал. Тогда лось на своей странице в соцсетях (ага, у него и это имеется) написал: «Друзья, мой галстук сперли! Прошу репосты, чтобы выйти на гадких похитителей». И выяснилось, что галстук сорвал местный житель, решив, что это кто-то похулиганил. Не понял юмора, короче.

Лось Советску достался в наследство от Тильзита. Немцы памятник называли Густавом. Теперь это имя возвращается в оборот. А галстук – уже не первая ласточка. До этого на Густава намотали 17-метровый шарф…

ГОЛОГО КАНТА ВИДЕЛИ?

Вообще установили его еще в 2020 году. Но тогда этот арт-объект мало кто успел увидеть, а вот минувшим летом он стал хитом сезона.

При виде «Канта на дереве» кое-кто даже пугается, мол, не портрет, а какая-то посмертная маска. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Благодаря чудесам светотехники, по вечерам крона одного из деревьев у Кафедрального собора на острове Канта стала превращаться в голову великого философа. Говорили, что этот «аттракцион» (проекция кантовского образа на листву) ориентирован на туристов, падких на странные достопримечательности. Но калининградцев тут было не меньше, чем гостей города. И все снимали, снимали – фото, видео…

Вместе с тем арт-объект у многих вызывает и недоумение. Мол, вместо памяти – какое-то глумление. Не обходится и без курьезов. Скажем, одна семейная пара решила похвастать перед друзьями по телефону:

– Прикиньте, а мы сейчас голову Канта видели!.. Да не голого, а голову! Го-ло-ву!..

ПРОПЕСОЧЕННЫЕ ДЮНЫ

Тем временем в тихих дюнах на окраине Зеленоградска вдруг загрохотала строительная техника. В ответ на шквал критики чиновники невозмутимо ответили: это не снос, а как раз защита песчаных холмов от разрушения. Что связано, в частности, с запланированной здесь прокладкой велодорожки «от косы до косы».

Специалисты в один голос сказали, что подобное «берегоукрепление», наоборот, ведет к исчезновению дюн. И на соседней Куршской косе по таким же дюнам даже ходить можно лишь по экотропам. А тут их, «улучшая», перепахивают экскаваторами!

В ситуацию вмешались прокуратура и правительство области, работы были остановлены. После чего план защиты дюн кардинально изменился. Теперь их хотят укрепить высадкой песколюбивых растений и устройством фашин. А велодорожку перенесут дальше – и это, оказывается, было возможно.

СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!

А власти Светлогорска надумали заменить стоящую в парке копию скульптуры «Несущая воду» (оригинал с 2002 года находится в Отрадном, в музее Германа Брахерта, который и создал это произведение).

Возмутившую народ «поделку» из парка в Светлогорске пришлось демонтировать. Фото: Светлогорский городской округ

Копию № 1 в 2005 году изготовили мастера Эрмитажа. Однако искусственный камень со временем стал трескаться, и было решено сделать вторую копию. Только уже из мрамора.

Увы, мраморную копию ваяли не в Эрмитаже. И когда ее установили в парке, народ счел, что это – карикатура. Подвел же черту под негодованием глава региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов: «поделка» не принимается.

«Поделку» демонтировали, взамен пообещав изваять еще одну копию – уже точную, а не нечто «по мотивам». Подчеркнем, все это делается за счет фирмы-изготовителя.

ХАСКИ ПОВЕЗЛО КАК В СКАЗКЕ

В прошлом году хаски Коби обратил на себя в Калининграде всеобщее внимание тем, как каждый день терпеливо ждал свою хозяйку у входа в торговый центр, где та работала. Эта история о преданности запала калининградцам в душу. А поскольку он был одет в синий свитер (чтобы не мерз), так его и стали называть – хаски в синем свитере.

И вдруг 3 декабря Коби исчез. Украли… Искали его три дня, как говорится, всем миром. Когда же наконец нашли, он был уже в Железнодорожном. Судя по всему, похититель, ведущий асоциальный образ жизни, собирался продать породистого пса. Но вместо денег получил по физиономии. А у Коби – все хорошо. Разве что похудел чуток за те дни.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

28 января 2021-го создатель и бессменный руководитель Музея Мирового океана Светлана Сивкова стала почетным гражданином области. 28 июня это звание было присвоено экс-губернатору Владимиру Егорову.

17 февраля регион был подключен к независимому интернет-каналу, который протянули по дну Балтийского моря в соответствии с решением Совета безопасности РФ.

В марте в Зеленоградске установили скульптуру «Бегущая по волнам».

24 марта в домике смотрителя Высокого моста заработал Музей открыток.

25 марта вертолет МЧС упал в Куршский залив, один из членов экипажа погиб.

В марте в поселке Дружба открылся дом-музей смотрителя шлюза Мазурского канала.

30 марта свою первую поездку совершила Дарина Верхоланцева — первая в истории Калининградской магистрали женщина-помощник машиниста. Фото: Пресс-служба КЖД

3 апреля в филиале Нахимовского училища открыли памятник Нахимову, а наша женская команда по волейболу «Локомотив» выиграла золото суперлиги.

9 апреля в облдрамтеатре состоялась премьера новой версии легендарного спектакля «Вилла Эдит».

3 мая открылся музей советского периода «Дом китобоя».

8 мая по области начал курсировать паровоз, возящий туристический поезд.

1 июня в Зеленоградске закрутилось 50-метровое колесо обозрения.

5 июня в Светлогорске заработал новый лифт к променаду.

28 июля уроженец Гусева Станислав Шаров взял серебро Олимпиады в составе сборной по баскетболу, а 3 августа в категории до 97 кг золотую медаль завоевал борец из Калининграда Муса Евлоев.

С 5 по 10 августа прошел первый международный музыкальный фестиваль «Кантата».

27 августа наша землячка Юлия Майя на Паралимпиаде удостоилась бронзы в составе команды по фехтованию на колясках, а 3 сентября Александра Ручкина стала «серебряной» в прыжках в длину.

1 сентября начались занятия в новой школе № 58.

8 сентября в Южном парке открылся спорткомплекс с бассейном, а 14 сентября – культурно-спортивный центр на улице Карамзина.

14 сентября замок Тапиау в Гвардейске был передан областным властям – экс-тюрьма должна стать туристическим центром.

15 октября в Светлом заработал ФОК, а в Люблино – культурно-досуговый центр.

28 октября на заводе «Янтарь» спустили на воду фрегат Tushil для Индии.

11 ноября в Калининграде открыли памятник Достоевскому.