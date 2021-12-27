Погода на неделю в Калининграде: синоптики ждут потепление до +8 и шторм на Новый год

Похоже, что к приходу 2022-го снега на наших улицах уже не останется. Фото: Александр Подгорчук

После теплого воскресенья, когда воздух прогревался до +2 градусов, в Калининград вернулись морозы. В понедельник, по прогнозу Гидрометцентра России, в нашем городе будет до -4 градусов днем и -9 ночью. Осадки не ожидаются.

Аналогичная погода будет и во вторник, после чего в область вместе с циклоном придет потепление. В среду температура составит -1 градус, в четверг - сразу +5! Прогнозируется снег с дождем и пониженное атмосферное давление.

В пятницу, 31 декабря, станет еще теплее. Синоптики прогнозируют +6...+7 градусов и слабый дождь. Главная интрига - ветер. По предварительным прогнозам портала rp5.ru, как раз в новогоднюю ночь в Калининграде ожидаются порывы от 20 метров секунду и выше - это соответствует штормовым значениям. Будем надеяться, что не повторится ситуация 2007 года, когда штормовой ветер повалил елку на площади Победы.

Отступить стихия должна к утру субботы. Первые дни 2022 года тоже будут теплыми. 1 января термометры покажут +5...+7 градусов, в воскресенье, 2 января, прогнозируется +3.