Была живая, но бедненькая: как менялась главная елка Калининграда

Нынешняя елка устарела уже и морально, и физически. В следующем году ее поменяют на Фото: Александр Подгорчук

Калининградская елка № 1 последние дни на слуху. Однако не потому, что вновь выросла на площади Победы. Оказывается, она устарела – как морально, так и физически. И уже в следующем году власти намерены установить на главной площади Калининграда новую искусственную ель. А нынешняя будет радовать глаз где-то в другом месте.

«ПИРАМИДЫ» ВЕТРОМ ПРИНЕСЛО

Впервые она была установлена десять лет назад. И как с гордостью отмечалось в декабре 2011-го, заметно подросла: 30 метров вместо прежних 19-ти. Благодаря чему гармонично смотрится на просторах площади Победы.

Однако многим не пришлась по душе ни якобы такая гармоничная 30-метровая елка, ни ее 19-метровая предшественница. Почему? Даже от чиновников порой можно услышать, что очень уж эти пирамидальные конструкции далеки от своих колючих прототипов из леса.

К слову, переход на «пирамиды» случился в 2007 году – и произошел при драматических обстоятельствах. До этого у нас была другая конструкция, больше похожая на настоящую ель. Но 15 лет назад 31 декабря разыгрался шторм (ох уж эта калининградская погода). И от очередного шквала елка на площади Победы рухнула, развалившись. Пришлось срочно украшать ель, которая растет в сквере у «Матери-России». А оплошавшую искусственную решили заменить – причем на более продвинутую модель. И в декабре 2007-го на лобном месте города впервые вырос зеленый конус, который следует считать новогодней елкой.

КРАСОТА – В ГЛАЗАХ СМОТРЯЩЕГО?

Самая же первая искусственная ель на площади Победы появилась в декабре 2000-го. И хоть, повторимся, была куда больше похожа на настоящую елку, она тоже далеко не всем понравилась.

– Какая-то пародия! – возмущались сторонники всего натурального.

– Зато благодаря ей ни одно дерево не пострадало, – не соглашались более толерантные и экологически ориентированные горожане.

Первые искусственные елки в Калининграде были пониже, зато больше похожи на своих прототипов из леса. Фото: Валерий Маначин

Заметим, разговоры о том, что негоже рубить живые ели ради Нового года, велись у нас давно. Тем не менее на протяжении полувека на главной площади Калининграда ставили лесных красавиц. Хотя, если честно, они не всегда были красавицами.

Это было что-то вроде предновогодней лотереи. Каждый декабрь граждане с нетерпением ждали появления елки № 1. И каково же было разочарование, когда та опять оказывалась неказистой. То хвоя с проплешинами, то верхушка кривая, то иголки бурые.

– Как говорится, третий сорт – не брак, – вздыхали одни. – Интересно, у себя дома отцы города тоже такое ставят?

– Зато дух от нее какой, – утешали другие, – прям ельничком потянуло!

Придирчиво изучалось и то, насколько богато елка украшена. И, надо признать, в отличие от современных елочных нарядов, тогда убранство было куда скромнее.

НЕЧЕГО ТАМ ДЕЛАТЬ ПО НОЧАМ

А еще на протяжении десятилетий многие недоумевали, почему к калининградской елке № 1 не прилагалось культурной программы. И зачастую единственным развлечением был принесенный с собой алкоголь. Граждане об этом даже в газеты писали. Мол, неужели на площади Победы нельзя организовать в Новый год гулянье: с музыкой, танцами, играми, аттракционами, горячим чаем с пряниками?

Власти критику признавали правильной и… ничего не менялось. Лишь 35 лет назад (и тут, видать, перестройка животворящая заставила верхи зашевелиться наконец) возле главной елки впервые было устроено гулянье. Правда, тот первый блин получился, похоже, как в поговорке. Так, вот мнение калининградца Е. Мудрова по поводу ночного представления 1 января 1987-го: «На площади Победы была организована массовая встреча Нового года. Она стала именно массовой, но не яркой и запоминающейся. Однообразие, к сожалению, преобладало в этом мероприятии». Ну, вскоре и такого не стало – когда денег не хватает даже на мизерные зарплаты, не до гуляний…

Когда жить стало лучше, жить стало веселее, торжества в новогоднюю ночь вернулись на площадь Победы. Причем это наконец было именно то, чего так хотелось многим. Однако только они стали привыкать к хорошему, как в 2012 году власти ночное представление отменили. Мол, последнее время в Новый год на площадь Победы приходило все меньше зрителей. В частности, потому что все больше появляется альтернатив для встречи этого праздника. Тогдашний мэр Александр Ярошук и вовсе рубанул: нечего делать на площади ночью, дома-де нужно отмечать Новый год, в семейном кругу. А днем 1 января – милости просим на новогоднее гулянье.

Так с той поры и повелось. А из-за пандемии гулянья на Новый год вообще отменили. Тем не менее праздничное оформление на площади Победы все же делается. И народ сюда по-прежнему массово приходит – невзирая и вопреки.

Какой будет калининградская елка № 1 через год, пока, наверное, никто не знает. А какую хотелось бы видеть – за примером от площади Победы далеко ходить не надо. Достаточно взглянуть на ель, растущую напротив облдрамтеатра. Ее теперь тоже украшают на Новый год. И, судя по комментариям в тех же соцсетях, для многих именно она – главная елка. Настоящая красавица – хоть и городская, а не лесная.

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Елка из кукурузы

Эта сельхозкультура с приходом в 1953 году к власти Хрущева была назначена «царицей полей». И на той волне в декабре 1955-го юннаты Жилинской школы Советского района семиклассники Витя Забродкин, Гена Соломатин и Женя Грушин изготовили новогоднюю елку из… растений кукурузы, выращенных на пришкольном участке.

Больше елок красивых и разных! В 1955-м появилась из кукурузы, а недавно – из книг. Фото: из архива «КП»

Затем пятиклассницы Тая Каткова и Рая Рашкина украсили ее «родными» кукурузными початками, колосьями пшеницы и ячменя, яблоками, грушами, сливами. А увенчали эту «елку» портретами передовиков и словами Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача».