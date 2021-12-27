Новый каток на «Балтике» в Калининграде: 2000 квадратов льда и елка посередине

Огромная живая ель с бутафорским подарком стоит ровно между двумя полями для катания. Фото: Иван МАРКОВ

В воскресенье, 26 декабря, на стадионе «Балтика» открылся крупнейший ледовый каток Калининградской области. Площадь сооружения составляет 2000 квадратных метров, а над его созданием трудились специалисты, построившие до этого каток у ГУМа в Москве.

Стоит напомнить, что каток на «Балтике» с искусственным покрытием появляется каждый год, но сейчас он действительно крупнее обычного.

Поля и коридоры

Интересно, что уже в понедельник днем у входа на каток выстроилась очередь. Пока ледовый комбайн крутился по нему, у меня было время немного рассмотреть конструкцию. Во-первых, каток необычной формы, и он включает в себя два поля: одно большое, а второе поменьше. Друг с другом они соединены двумя «коридорами», между которыми стоит огромная живая ель с бутафорским подарком под ней.

А так каток выглядит с другой стороны. Фото: Иван МАРКОВ

Как только начинается сеанс, катающиеся довольно долго вынуждены слушать не новогоднюю или рождественскую музыку, а правила поведения на катке. Перечисление одних только запретов занимает минут семь. Например, строго запрещено кататься пьяным, собираться «паровозиком» (помним про дистанцию в полтора метра!) и выполнять сложные фигуры, выходить на лед с ребенком на руках, с клюшками и плюшками (то есть, с едой)… В общем, запомнить все это невозможно, но и нарушать, вроде бы, никто не собирается.

Режим работы

Новый каток работает и в будни, и в выходные (и даже в праздники) с 9 утра и до 10 вечера.

Аренда коньков на один сеанс от 250 до 300 рублей, заточка – тоже 250 рублей, аренда тренажера-пингвина – 200 рублей, а услуги персонального тренера – 500 рублей.

Но главное – есть два сеанса, когда выход на каток бесплатный для всех. Правда, они только в первой половине дня: с 10:30 до 11:30 и с 12:00 до 13:00.

Я ожидал увидеть в это время школьников-прогульщиков, но нет. Катаются и пенсионеры, и мужчины в ковбойских шляпах, и мамы с детьми. Большая часть из них – со своими коньками. Иначе катание получается не совсем бесплатным.

Что почем

Цена одного сеанса катания со своими коньками также зависит от времени выхода на лед.

С 13:30 до 16:00 взрослый билет в будни стоит 250 рублей, а детский на 100 рублей дешевле.

С 16:30 до 22:00 цена взрослого билета уже 300 рублей, а детского 200.

Это были цены в будни, а в выходные и праздники к каждому сеансу нужно прибавить 50 рублей.

У входа на каток висит объявление, что необходимо обязательно носить маску. Но никто из катающихся это правило не соблюдает – это ведь не маршрутка. Попробуй догони!

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