«Он всегда был готов прийти на помощь»: Калининград простился с хирургом Павлом Затолокиным

Павлу Анатольевичу было 57 лет. Фото: kantiana.ru

В понедельник, 27 декабря, в храме Святого Александра Невского калининградцы простились с талантливым человеком, надежным другом, врачом-хирургом, незаменимым наставником Павлом Анатольевичем Затолокиным. Доктор погиб 23 декабря в Кабардино-Балкарии, спускаясь по горнолыжной трассе. Ему было 57 лет.

Проститься с Павлом Затолокиным пришли его друзья, коллеги и, конечно, пациенты, которым врач не только спас жизнь, но и убедил пересмотреть привычки, жить по-новому…

«ПРЕКРАСНО КАТАЛСЯ НА ЛЫЖАХ»

О трагической гибели Павла Затолокина сообщил его коллега, друг, врач Игорь Вайсбейн.

- Павел Анатольевич – мой близкий друг, - рассказал Вайсбейн. – Мы вместе начинали работать, вместе пришли в Калининградскую областную клиническую больницу, он много лет руководил там операционным блоком. Павел Анатольевич делал уникальные операции через малые проколы, он – лучший эндоскопический хирург!

По данным портала «Клопс», Павел Затолокин отдыхал в компании друзей в горах Кабардино-Балкарии.

- Он уехал на курорт 18 декабря и должен был вернуться в Калининград 29-го, - цитирует портал друга погибшего Сергея Лонгинова. - Павел Затолокин был очень спортивным человеком и прекрасно катался на лыжах. По предварительной информации, между 15 и 17 часами 23 декабря друзья спускались с горы. Был густой туман, плохая видимость. Вероятно, склон был крутым, и Павел сорвался с трассы на глазах друзей. Он очень далеко скатился, не смог затормозить, сгруппироваться. Люди, которые кинулись на помощь, пробирались к нему около часа.

Но было уже поздно…

«В СОВЕРШЕНСТВЕ ВЛАДЕЛ ТЕХНИКОЙ СЛОЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ»

В Калининградской областной клинической больнице Павел Затолокин возглавлял операционный блок с 2006-го по март 2021 года.

- За время работы проявил высокие профессиональные знания, прекрасные деловые качества, организаторские способности, - говорится в официальном сообщении больницы. - Он в совершенстве владел техникой сложных оперативных вмешательств на органах брюшной полости при экстренных и плановых операциях, зачительную часть которых составляли эндоскопические.

Кроме этого, Павел Анатольевич активно участвовал в работе областного общества хирургов, а также - всемирной организации хирургии метаболического синдрома и метаболических нарушений - IFSO. Активно участвовал во всех Российских съездах по хирургии метаболического синдрома.

- Павел Анатольевич выступил Президентом и организатором шестого Всероссийского симпозиума хирургии метаболических нарушений в Калининграде, который прошел с огромным успехом, - рассказали в больнице.

«ГОТОВ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ»

В БФУ имени Канта говорят об еще одной стороне многогранной личности Затолокина – о наставничестве.

- За десять лет работы в БФУ имени Канта Павел Анатольевич принимал активное участие в работах по изучению фундаментальных основ патогенеза и лечения ожирения и сахарного диабета 2 типа, являлся старшим научным сотрудником Центра иммунологии и клеточных биотехнологий.

Благодаря ему на базе Центра иммунологии и клеточных биотехнологий БФУ имени Канта подготовлено более ста научных публикаций, кандидатские и докторские диссертации, создан уникальный банк биологического материала.

- Открытый и доброжелательный, всегда готовый прийти на помощь, он был уважаем не только сотрудниками Центра, но и студентами и магистрами, проходящим обучение. Светлая память о Павле Анатольевиче навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим вместе с его друзьями и коллегами, - выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного в вузе.

Характеризуя Павла Затолокина, многие отмечают его активность, профессионализм, целеустремленность, человеколюбие, приветливость, неравнодушие.

«Комсомольская правда» в Калининграде выражает искренние соболезнования родным и близким Павла Затолокина.