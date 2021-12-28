«У Калининграда появился синдром Барселоны и Амстердама»

На новогодние праздники снова будет ажиотаж - загруженность отелей в целом по области составляет 75 процентов. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области в 2021 году побывали около 1 млн 945 тысяч туристов (тут уже учтены «дикие» туристы, которые живут в частном секторе или бронируют квартиры через AirBnb). И поток их не прекращается. На новогодние праздники загруженность отелей в целом по области составляет 75 процентов. В Калининграде и на побережье доходит до 90 и 100 процентов. Почему и зачем к нам едут гости из других регионов России? Это и обсудили с министром по культуре и туризму Андреем Ермаком в студии Радио «Комсомольская правда Калининград».

По его мнению, поток туристов был бы больше, если бы QR-кодов не было. Однако, и так цифры впечатляющие.

- Мне кажется, все очень быстро привыкли к системе QR-кодов. Когда их вводили, был период непонимания - куда можно, куда нельзя. Все потренировались и поняли, как система работает. Проблемы нет, - говорит министр.

Действительно, уже, кажется, все знают, что в торговые центры и музеи войти можно только, предъявив код.

По словам Андрея Ермака, поток туристов был бы еще больше, если бы не QR-коды. Фото: Александр КАТЕРУША

Почему же к нам так активно ехали в этом году? Еще в 2020 году помогло закрытие границ. Когда не было практически никакого выбора, а Сочи надоели, вся Москва, а за ней и регионы двинулись на Балтику.

- Правильно спозиционировали Калининградскую область в регионах, с которыми у нас есть прямое авиасообщении. Очень хорошо сработал туристический бизнес. Приехали гости и увидели, что здесь высокий уровень сервиса, а не такой, к которому они привыкли во многих регионах России. Увидели, что здесь хорошая инфраструктура, хорошие дороги, есть возможность самостоятельно организовывать путешествия. Это и сыграло на 2021 год. И к нам приехало много народу не столько потому что границы были закрыты, а потому что мы ранее выставили грамотно рекламу, - говорит Андрей Ермак.

Тут же министр упомянул «синдром Барселоны или Амстердама». Жители этих городов часто говорят, что страдают от наплыва туристов. Хотя приезжие – одна из основных статей дохода этих городов.

- И у нас туризм подрастает. Туризм – это экономика, это деньги в регион. Причем деньги при относительно небольших затратах на подготовку. Инфраструктуру, которую мы создаем, она не для туристов, а в первую очередь для калининградцев. В том числе на налоги от туризма мы развиваем инфраструктуру в Калининградской области.

Растет в Калининграде и средний чек. Есть такое вполне небезосновательное мнение: «Туристический поток повышает стоимость жизни для местных». Гостиница, ресторан – все дорожает, да еще и мест нет.

- Да, да, все дорожает. Синдром Барселоны или Амстердама – это об этом, - соглашается Андрей Ермак. - Именно это вызывало недовольство. И стоимость аренды квартиры, например, повышается. Есть очереди в ресторанах, да. Но это новая реальность. Не случайно мы много лет развиваем Калининград, инвестируем в туристическую инфраструктуру, чтобы Калининград был популярен как место отдыха. Поймите, самое главное, чтобы было позитивное движение. Приезжающие туристы – это экспорт и импорт впечатлений. Это допинг экономики. Рост рынка.

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В замке Тапиау откроют несколько ресторанов

Одним из знаковых событий уходящего года стала передача знаменитого замка Тапиау в Гвардейске в собственность Калининградской области (сейчас объект в распоряжении историко-художественного музея). Раньше там размещалась тюрьма, но заключенных вывезли и теперь в Тапиау гуляют туристы. Экскурсии эти невероятно популярны, и желающих хоть отбавляй.

- На следующий год будем уже рассматривать вариант передачи Тапиау инвестору. Чем быстрее передадим, тем быстрее будет реализован какой-то инвестиционный проект. Пока будем работать в таком экскурсионном режиме, как сейчас музей использует замок,- говорит Андрей Ермак.

А вот кто этот инвестор и что он сделает в замке – пока не совсем понятно.

- Проект точно непростой. Это ведь объект культурного наследия, там много ограничений. Сейчас есть как минимум две концепции, которые предлагают два разных инвестора. Наше министерство экономики активно с ними работает, но пока сказать конкретно что-то сложно. Скорее всего, выиграет концепция организации музея, возможно двух музеев.

По мнению министра, на территории замка можно сделать музей замка и музей тюрьмы.

- Скорее всего, на месте построек, которые не являются объектами культурного наследия, будет реализован проект по строительству гостиницы. Возможно, там организуют какие-то причальные стенки. Один, два или три ресторана, потому территория большая и, скорее всего, туристический поток будет внушительный, и кормить нужно будет одновременно сразу несколько групп. Это все логичные вещи. Но что предложит инвестор, сказать достаточно сложно, - говорит министр.

Инвестор может взять объект в аренду или выкупит его. Но действовать он будет исключительно в условиях ограничений, потому что объект является памятником.