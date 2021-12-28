Полицейские отговорили калининградку брать кредит по указке мошенников

Жертва мошенников послушно выполняла все их требования. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Сначала был телефонный звонок с незнакомого номера, на который жительница Калининграда опрометчиво ответила.

- Собеседник представился следователем и сказал, что на нее пытаются оформить кредит, - сообщили подробности произошедшего в пресс-службе регионального УМВД России. - Якобы в банк от ее имени пришла женщина с доверенностью и сказала, что подруге нужны деньги на лечение.

Затем мнимый следователь велел держать связь с «представителем банка». «Представитель» (точнее, «представительница») не замедлил организовать контакт и сообщить, что закрыть уже якобы взятые на горожанку кредиты можно, лишь обналичив их самостоятельно. Для этого следовало посетить несколько банков, в каждом из которых оформить ссуду, а затем все деньги перевести на «безопасные счета». На следующий день все эти деньги якобы вернутся в банки и кредиты автоматически аннулируют.

За три ходки доверчивая гражданка отправила мошенникам в общей сложности почти 2 миллиона рублей. И продолжала бы слать деньги незнакомцам, если бы не сотрудники ОМВД России по Ленинградскому району, проводившие профилактический рейд. Полицейские обратили внимание на заявку о крупном кредите, поинтересовались у заявительницы, для чего ей нужно залезать в долги, но внятного ответа на добились. Сообразив, что к чему, правоохранители в ходе продолжительной беседы смогли-таки убедить женщину в том, что она действует по указке аферистов.

В рамках расследования по возбужденному уголовному делу полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий.