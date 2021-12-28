«Экипаж «Виктора Пацаева» сохраним, нам нужны еще матросы»

Сначала корабль отправят на основательный ремонт. Фото: Правительство Калининградской области

Как уже рассказывала «Комсомолка», музейное судно «Виктор Пацаев» передали в собственность Калининградской области. А, если точнее, – историко-художественному музею. Его директор Сергей Якимов рассказал, что ждет судно в будущем.

- Нам его передали, чтобы отремонтировать. Иначе было невозможно, - заявил «Комсомолке» Якимов. - Мы полны уверенности. На «Пацаеве» очень хороший экипаж, профессиональные мореходы. Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить экипаж. Но нам нужны еще матросы, будем искать. Иначе, кто будет делать уборку и стоять на вахне?

В ближайшее время, уже после праздников, музей сформирует штатное расписание и займется созданием ремонтных ведомостей. Дальше – док. На ремонт корабля из областного бюджета готовы выделить 200 млн рублей.

- Что будет происходить потом, мы не знаем. Мы находимся в самом начале пути. И это хороший путь года на 1,5-2 не меньше, по самым скромным подсчетам. Дальнейшие действия определит министерство культуры и правительство. Губернатор очень четко заявил о том, что на судне будет экспозиция Музея мирового океана и дополнительные функции вроде гостиницы.

- Вы за то, чтобы сохранить экспозицию Музея Мирового океана, посвященную землякам-космонавтам?

- Что значит «за то, чтобы»? Если нам поставят задачу, то сделаем экспозицию мы. Потому что у нас в фондах предметов, связанных с историей космонавтики, не меньше, чем в Музее Мирового океана. У нас и кровать Леонова, и школьная парта Пацаева, и их личные вещи, побывавшие в космосе. Ведь когда-то в нашем музее собирались открывать музей космонавтики. Поэтому экспонатов много. Но задачи такой пока не ставят. Если поставят, мы готовы. Но мы не собираемся перетягивать одеяло или вступать в борьбу и решать, чей музей. Есть руководство в лице области и минкульта. Как и с тюрьмой в Гвардейске – сказали принять и мы приняли. Так и здесь. Отремонтируем корабль. Какие проблемы?

Сергей Якимов отметил, что судно «Витязь» в конце 1980-х принадлежало областному историко-художественному музею, еще до того как стать объектом Музея Мирового океана. Так что «Пацаев» - это уже второй корабль в истории музея.