Под Балтийском школьницы спасли мальчика, провалившегося под лед

Даже профессионалы отмечают, насколько быстро и грамотно сработали Александра и Диана. Фото: "Вестник Балтийска"

Эта история произошла в Приморске еще в начале декабря. По берегу залива гуляли две подружки-шестиклассницы Александра Макаренко и Диана Короткая. И вот что значит случай! Девочки пошли домой не как обычно по мосту, а по берегу речки Приморки. Летом там полно отдыхающих и рыбаков, а зимой народу почти не бывает.

В какой-то момент Диана увидела вдалеке на льду зеленую точку. Присмотрелись, а это человек в шапке в полынье бьется… Ребенок!

Как рассказывает «Вестник Балтийска», девчонки мигом скинули куртки и шапки, Саша первой ступила на поверхность замерзшей реки, опустилась на колени и поползла к мальчику.

- Мы понимали, что если вдвоем пойдем на лед, то тоже можем провалиться и втроем утонем, нас больше никто не спасет, – потом рассказала Саша. – Я протянула мальчику руку, и ему удалось за нее ухватиться. Тогда собралась с силами и потащила его к берегу, а Диана тянула меня.

Промокшего мальчишку вытащили из воды. Выяснилось, что второклассник Артем (имя изменено) после уроков решил прогуляться и проверить лед на прочность. Это он расскажет потом, когда придет в себя. Пока же обстановка была тревожной.

Артемка дрожал – замерз так, что не мог даже говорить. Девочки сняли с него мокрую одежду, укутали своими куртками. Более того – на берегу нашли мешок с его сменкой, переобули его в сухие ботинки.

- Девочки не растерялись. Они очень грамотно сработали и быстренько отвели мальчишку в школу. Там его уже приняли учителя, согрели, высушили. Обошлось без переохлаждения и болезни. Девочки спасли жизнь пацану, - говорит «Комсомолке» руководитель инспекторского отделения ГИМС Балтийска Юрий Лойко. – Я написал ходатайство в Управление МЧС России, чтобы девчонок наградили. Руководство поддержало, бумаги ушли в Москву в министерство. Надеюсь, не оставят без внимания.

Саша и Диана – ученицы кадетского 6 «А» класса школы № 8 Приморска. Девочки они отзывчивые, добрые и исполнительные.

Идею наградить школьниц поддержала и директор школы, и классный руководитель, и все ребята.