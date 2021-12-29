Комиссия ЕР по международному сотрудничеству определилась с ключевыми направлениями

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В «Единой России» прошло первое заседание комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников.

По словам главы комиссии, министра иностранных дел Сергея Лаврова, “Единая Россия” продолжит заниматься созданием максимально благоприятных условий для развития России, повышения ее безопасности и благосостояния людей, сообщает nashgorod.ru.

Он подчеркнул, что защита прав соотечественников станет отдельным направлением в работе комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству. Подходит к концу подготовка закона в сфере миграции, который должен максимально упростить процедуру возвращения в Россию соотечественников, которые намерены приехать сюда на постоянное жительство.

«Особое внимание необходимо уделить привлечению высококвалифицированных специалистов, ученых, перспективной молодежи», - считает Сергей Лавров.

Также в пересмотре нуждаются критерии отбора потенциальных переселенцев, чтобы впредь не было немотивированных отказов. Актуальным является и расширение перечня регионов, куда могут поехать переселенцы, в частности остро стоит вопрос о привлечении их в Восточную Сибирь.

Продолжается и разработка закона о гражданстве, который должен учесть пожелания соотечественников, в первую очередь это касается смягчения предоставления гражданства соотечественникам и их детям, которые были рождены в браках граждан РФ с иностранцами, а также вопросов репатриации.

По мнению Лаврова, «Единая Россия» играет активную роль в реализации внешнеполитического курса страны, занимаясь активной международной деятельностью. В качестве свежего примера он привел межпартийную конференцию «Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение» с участием представителей 30 стран. Подобные контакты могут способствовать укреплению доверия, международных связей.

«Мы исходим из того, что в наступающем году эта активность «Единой России» продолжится, мы в этом заинтересованы», - отметил Сергей Лавров.

Он сообщил о запланированном в июне будущего года межпартийном экологическом форуме на Сахалине, в подготовке которого «Единая Россия» примет участие.

Как сообщает сайт ER.RU со ссылкой на слова секретаря генсовета партии Андрея Турчака, «Единая Россия» продолжит заниматься отстаиванием национальных интересов, а работа комиссии по международному сотрудничеству станет дополнительным импульсом в этом направлении.

«Уверен, комиссия сможет предложить эффективные решения в этой сфере», - считает он.