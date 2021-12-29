Свая Эдик, втихарька и метод повторного погружения в грунт: выбираем слово года в Калининграде

В третий раз Радио «КП» - Калининград» проводит выборы слова года. В 2019 году победа была у словосочетания «улица Киевская» (помните ремонт, который парализовал Балтрайон?), в 2020-м - лидером стал «Дом Советов». Каждую неделю в эфире программы «Говорит Калининград» журналисты определяли, какое событие стало главным, и составляли список слов-кандидатов. По итогам 2021 года выражениями года стали «метод повторного погружения в грунт» и «Дом Советов на паузе», а слово «втихарька» победило в номинации «Авторский неологизм» (слово произнес Андрей Кропоткин, когда рассказывал, как болел коронавирусом).

Какое слово станет словом 2021 года, определят калининградцы. Голосование проводится в группах «Комсомольской правды» в социальных сетях. В шорт-лист вошли:

- Тени тевтонов (роман Алексея Иванова, действие которого разворачивается на территории современной Калининградской области);

- Свая Эдик (талисман стадиона «Калининград»);

- Указ № 300 (указ президента РФ «О праздновании 300-летия со дня рождения И. Канта»);

- Корсар (новый трамвай).

30 декабря в прямом эфире программы «Говорит Калининград» будет назван победитель голосования.