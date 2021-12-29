«Перед нами как будто поднялась гигантская елка»: как советские офицеры встречали Новый год в Восточной Пруссии

Советские солдаты проходят мимо брошенных немецких обозов и военной техники в Восточной Пруссии. Фото: waralbum.ru

Новый, 1945 год войска 3-го Белорусского фронта, растянутые от Шталлупенена (сегодняшний город Нестеров Калининградской области) до Голдапа (сейчас находится на территории Польши), встречали в окопах. Предыдущее крупное наступление (Гумбиннен-Голдапская операция. - Ред.) закончилось в конце октября, и с того момента по обе стороны от линии фронта производилась перегруппировка, Красная армия готовилась к броску на Инстербург и Кёнигсберг, а гитлеровцы все еще надеялись сдержать эту лавину.

Приготовления Ивана Черняховского

В течение двух с половиной месяцев в армейских и дивизионных штабах соображали, где и сколько проделать проходов в заграждениях и минных полях гитлеровцев, какими средствами провести артиллерийскую подготовку, как скрытно подвезти боеприпасы и сосредоточить технику, чтобы застать противника врасплох. Командующий фронтом Иван Черняховский в последние дни декабря 1944 года непрерывно колесил со своими подчиненными с проверками. Он побывал в 11-й гвардейской армии Галицкого, в 39-й Людникова, 28-й Лучинского, а 31 декабря заехал в штаб 5-й армии Николая Крылова. Биограф Черняховского Николай Великанов пишет, что вместе с командующим был член военного совета Макаров, а также командующие артиллерией и бронетанковыми войсками Барсуков и Родин. Крылов в это время, конечно, не сидел за накрытым столом, а проводил занятия с командирами соединений, которым предстояло прорвать полосу укреплений в окрестностях Гумбиннена и ликвидировать тильзитскую вражескую группировку. Он прервался и сделал подробный доклад, а Черняховский, взглянув на карту, удовлетворенно произнес: «Не могу сделать ни одного замечания. Как говорится, ни убавить, ни прибавить. Не подвел, Николай Иваныч, не подвел! Хороший новогодний подарок приготовил!»

Черняховский был очень доволен, шутил и смеялся. Он даже обмолвился, что «наступающий год будет для него самым счастливым в жизни». Конечно, Иван Данилович не подозревал, что в середине февраля он погибнет при весьма странных обстоятельствах именно в Восточной Пруссии.

Интересно, что дочь Черняховского Неонила, приехавшая к отцу на фронт вместе с мамой Анастасией и братом Олегом, вспоминает, что от встречи Нового года она была не в восторге. Спустя годы она вспоминала, что Иван Данилович был не так весел, как во время первого приезда его семьи:

- Тот Новый год остался в памяти как в тумане, - рассказывала она. - Мы скромно отпраздновали наступление Нового года, все выпили по бокалу шампанского, даже папа. Хотя вообще он не пил, даже вина себе не позволял. Он был больше занят и сосредоточен. Сразу было видно, что он очень напряжен.

Состояние командующего легко понять: начало очередного полномасштабного наступления, Восточно-Прусской операции, было намечено на 13 января, и отвлечься от этих мыслей за новогодним столом у Черняховского не получалось.

Убежище командиров 5-й армии

Красноармейцам отдыхать тоже было некогда, однако некоторые солдаты и офицеры приглядывались к незнакомой местности и писали домой письма, в которых передавали массу подробностей и бытовых деталей. Вот, например, письмо девушке Варваре от капитана административной службы Михаила Ильина, служившего начальником 6-го отделения штаба 144-й стрелковой дивизии:

- Итак, я в Восточной Пруссии, - пишет Ильин. - Вас, наверное, интересует, а какова она? Вот несколько штришков, взятых бегло. Бесконечные фольварки и хутора. Каждый окружен деревьями. Дома под красными черепичными крышами. Мрачные хозяйственные постройки с толстыми стенами, которые пробивает не всякий снаряд. Прямые, как линейки, дороги, обсаженные по обе стороны ракитами. Все до скуки, до тошноты подстрижено и выровнено. Встречается кое-что такое, на что посмотреть приятно. Например, недалеко от нас есть сельское кладбище с липами и чугунной оградой. Там стоит немало крестов на могилах тех прусских завоевателей, которых навеки успокоили еще наши отцы. «Криг» 1914 года. Праздник я провел за работой. Не пришлось ни повеселиться, ни выпить. Как и вы, я чувствовал праздник больше в душе, нежели в действительности. Здоровье и настроение отличные, если не считать тоски по мирной жизни.

Ильин во время войны вел дневник, который в 1986 году опубликовал отдельной книгой его товарищ Юрий Жуков. Дневник вышел под названием «Как пахнут подснежники перед атакой (Из записей в полевых книжках)». В нем сообщалось, что в канун нового, 1945 года полевое управление 5-й армии занимало господский двор Раджан (до сегодняшнего дня не сохранился) и деревню Ваббельн (сегодня - поселок Чапаево Нестеровского района).

Один из домов поселка Ваббельн (его владельцем был Густав Блок). Немцы эвакуировались отсюда перед самым наступлением Красной Армии. В нем, скорее всего, также останавливались советские офицеры. Фото: Bildarchiv

Генерал Николай Калинин, командовавший 159-й стрелковой дивизией, писал в своих мемуарах, что Ваббельн был в середине октября 1944 года захвачен 631-м стрелковым полком, находившимся у него в подчинении. Ильин же дает подробное описание этого населенного пункта (запись он сделал 31 декабря):

«Собственно, обычной деревни, состоящей из одной или нескольких улиц, здесь не было. Ваббельном назывался десяток хуторов, отделенных друг от друга правильными, словно прочерченными по линейке, четырехугольниками полей. Второй отдел штаарма разместился в одноэтажном каменном доме. Дом с трех сторон окружала металлическая ограда на кирпичных столбах. У ограды росли липы. С четвертой, фронтальной стороны красовалась аккуратно подстриженная живая изгородь из туи. Верхний край темно-зеленой туевой стены обрамлялся бордюром ослепительно-белого снега».

На передовой

Далее автор передает обстановку, в которой офицеры полевого управления 5-й армии встречали Новый год:

«Внутри дома назойливо лез в глаза сытый филистерский уют. В шести комнатах, оклеенных обоями цвета бордо, половину площади захватила громоздкая старинная мебель из дуба. В зале над турецким диваном висела в тяжелой золоченой раме двухметровая, отпечатанная на плотном картоне цветная репродукция с картины Рембрандта «Ночной дозор», а на противоположной стене, над пузатым комодом - миниатюры, дагерротипы и фотографии офицеров с поднятыми, как пики, кайзеровскими усами».

Капитан Ильин, хоть и пишет своей возлюбленной Варваре, что свободного времени у него не было, однако в дневник он очень дотошно заносит каждую деталь интерьера усадьбы…

«Кухня сверкала кафельной белизной плиты и панелей стен, бронзой и никелем кастрюль, кронштейнов и ограждений. Над плитой синяя строчка готических букв - сентенция: «Радость на кухне дороже золота».

Конечно, Ильин записывает и все, что происходило в ночь на 1 января 1945 года. По его словам, когда офицеры сидели за праздничным столом, «в окнах зала вспыхнули отсветы огней всех цветов радуги»:

«Выйдя из дома, мы увидели, что наши войска по всей линии фронта приветствовали приход Нового года выстрелами ракет, - пишет Ильин. - Над нашим передним краем как будто поднялась гигантская елка, расцвеченная белыми, зелеными, пунцовыми и красными фонариками. На нашей улице был праздник. А фашисты сидели в кромешной тьме. На них неотвратимо надвигался час окончательной расплаты».

До наступления 3-го Белорусского фронта оставалось ровно две недели…