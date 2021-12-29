АВТОТОР повысит заработную плату работникам

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Повышение заработной платы рабочего персонала на АВТОТОР произойдет с 1 февраля 2022 года. Такое решение было принято акционерами и руководством компании.

По ряду специальностей на окрасочном и сварочном производстве заработная плата высококвалифицированных рабочих будет составлять порядка 70-80 тыс. рублей. Запланировано также повышение заработной платы инженерно-технического персонала после проведения оценки профессиональных компетенций по итогам нового этапа реализации программ корпоративного обучения.

Один из самых опытных работников АВТОТОР, сварщик 5-го разряда на машинах контактной сварки Александр Степанов, отмечает, что повышение заработной платы на заводе происходит регулярно.

- Наш заработок складывается из тарифной ставки и премии, размер которой может доходить до 500% от оклада, - объясняет Александр Геннадьевич. - При начислении премиальной части учитываются интенсивность труда и выполнение плана. Кроме того, уровень зарплаты зависит от разряда. У сварщиков минимальный - третий разряд, но способные ребята за три года успевают повысить свою квалификацию до максимального пятого и выходят на другой размер заработка. У нас также предусмотрена 13-я зарплата (в этом году мы ее уже получили) и большой социальный пакет. На мой взгляд, далеко не каждый работодатель способен предложить такие условия.

- Я тружусь на заводе вот уже третий год. Раньше работала на другом автомобильном заводе в другом регионе, - сказала Галина Зеленева, маляр окрасочного производства. - Так вот там вообще была маленькая зарплата, и по сравнению с прежним местом работы на АВТОТОР оплата труда значительно лучше! Очень важно, что переработка - а иногда без этого не обойтись - оплачивается отдельно. Также выросла доплата за особые условия работы. Нас полностью обеспечивают средствами защиты и спецодеждой.

В настоящее время АВТОТОР производит 530 автомобилей в сутки. В среднем, учитывая производственный такт различных подразделений, с конвейера предприятия каждые 3 минуты сходит один автомобиль. За последние годы значительно повысился уровень технического оснащения производства, технологический уровень выпускаемой продукции в общем объеме выпускаемых автомобилей, возросло количество моделей и модификаций с расширенным рядом технически сложных опций. Значительно увеличился объем продукции, производимой по полному циклу производства со сваркой и окраской кузовов.

Все произошедшие и планируемые углубления технологии, изменения в структуре выпуска автомобилей требуют стабильно высокого уровня профессиональной подготовки высококвалифицированных работников.

- Предстоящее повышение зарплаты прежде всего направлено на обеспечение стабильных показателей роста производительности труда, качества выпускаемой продукции, повышение эффективности производства, стабильно высокого уровня оплаты труда в соответствии с особыми условиями труда и углублением технологии производства, а также для сглаживания последствий инфляционного всплеска в регионе, - подчеркивают на АВТОТОР.

Наша справка

Компания АВТОТОР основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. На сегодняшний день АВТОТОР выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai.

Общий объем производства превысил 2,5 млн автомобилей.