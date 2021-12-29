5 историй про собак, которые удивили и растрогали калининградцев в 2021 году

На счету Акая - участие в 32 поисково-спасательных операциях. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В 2021 году в Калининграде было, как обычно, очень много новостей о собаках, на которые вы, наши уважаемые читатели, всегда активно откликались. Мы не будем тут писать, кто кого покусал, обидел или выбросил на мороз - такого и без нас, к сожалению, хватает. Лучше представим вашему вниманию пятерку калининградских псов, удививших, умиливших и даже заставивших прослезиться.

Акай, лучший спасатель России

В феврале Акай, восьмилетний бордер-колли из Калининграда, был признан лучшей служебной собакой-спасателем 2020 года по итогам конкурса «Лучшие собаки России». Конечно, МЧС гордится и Акаем, и его хозяином, спасателем 2-го класса областного поисково-спасательного отряда МЧС Александром Александровым. Он тогда же стал лучшим спасателем-кинологом МЧС России.

На счету Акая, который специализируется на поиске пропавших в лесу людей, - участие в 32 поисково-спасательных операциях. Например, однажды он помог отыскать в болотистой местности женщину с ребенком, которые блуждали в лесу два дня.

- Собака аттестована на работу с двумя кинологами - это значит, что может полноценно выполнять свои функции с каждым из них, - подчеркивает пресс-служба МЧС. - Стоит отметить, что эта порода очень быстро обучаема и считается самой интеллектуальной среди собак.

В этом году Акай, как уточнили в пресс-службе, вышел на почетную пенсию (сейчас он живет в семье), а вместо него на вахту заступила его дочь Ади.

Гриша, пугливый безбилетник

21 декабря в Светлом, как и по всей России, подростки взрывали петарды, веселясь перед новогодними праздниками. Конечно, никто из них не думал, что большинство собак на дух не переносят громких звуков. На этот раз не повезло псу по кличке Гриша. Как рассказывает знакомый Гришиных хозяев, калининградец Олег Нестеренко, испугавшись взрыва петард, собака зашла в 105-й автобус «и просто уехала в Калининград», предположительно выйдя на остановке на улице Театральной.

Гриша сумел доехать на автобусе из Светлого в Калининград. Фото: СОЦСЕТИ

Вечером следующего дня «турист» нашелся - пес кружил вокруг остановки у Дома Искусств, снова пытаясь уехать на автобусе. На этот раз Гришу задержали до приезда хозяев.

Рита, безвизовая интуристка

Визовые ограничения, которые калининградцам приходится переносить из-за коронавируса, не касаются собак. Это проверила на своей рыжей шкуре дворняжка Рита, пропавшая еще осенью 2019 года. Своим хозяевам она «передала привет» из польского Мальборка в марте 2020 года - там собаку разыскали волонтеры из польской организации.

2 августа этого года путешественница оказалась у подъезда Созыкиных.

- У мужа был день рождения третьего августа, и вот накануне выходит он, звонит в домофон, говорит, чтобы я вышла на балкон, - передает слова Оксаны «Клопс». - Я вышла, глазам не поверила, конечно. Мордочка вся в шрамах, путь домой был тернистый. Раньше она не ела хлебобулочные изделия, кашу, косточки. Сейчас ест все.

Рита (в центре) сумела побывать в Польше, несмотря на все ковидные ограничения. Фото: klops.ru

Хозяйка Риты была очень благодарна и польским волонтерам, и всем, кто подкармливал ее питомицу во время ее двухлетних странствований.

- Даже в такое время, когда были закрыты города Польши на комендантский час, люди находили возможность подкармливать ее! - говорит Рита. - А волонтеры на свой страх и риск получить штраф ехали на поиски собаки, проезжая десятки, сотни километров. Но она постоянно исчезала из поля зрения.

Коби, хаски в синем свитере

Про хаски по кличке Коби все калининградские СМИ писали еще в конце прошлого года. Пес прославился тем, что ежедневно дожидался свою хозяйку Светлану с работы, лежа у магазина. Коби легко было отличить от бездомного по ярко-синему свитеру и объявлению, которое всегда висело рядом на заборчике: «Собаку не бросили! Он ждет хозяйку с работы».

Но 3 декабря соцсети облетела информация, что знаменитый хаски исчез. Тут же половина города встала на уши. Светлана при помощи активных постов в соцсетях мобилизовала волонтеров, полицию и даже пограничников. И 5 декабря Коби был найден в поселке Железнодорожном. Живым и здоровым!

За Коби переживали многие калининградцы. Фото: предоставлено Светланой Куташевой.

Похитителем оказался «пропитый человек, хуже тростниковой палки». Такую характеристику ему дала сама Светлана. Сформулировать цель похищения мужчина не смог. Но главное, что Коби сегодня продолжает провожать свою хозяйку на работу и домой.

Бося, «калининградский Хатико»

В апреле на улице Транспортной в Калининграде расселили здание бывшей комендатуры. Жители разъехались, а Бося остался.

После расселения дома Бося остался один и долгое время был практически никому не нужен. Фото: Иван МАРКОВ

Как выяснила «Комсомолка», хозяйкой пса была девочка Настя. Она подобрала Босю на улице, и вскоре они стали неразлучны: пес провожал ее в школу и встречал после уроков. А потом случилась трагедия. Настя погибла, надышавшись каким-то веществом в сарае, куда ее позвали мальчишки.

- Они испугались и вытащили ее на улицу, бросили прямо под мои окна и разбежались, - рассказала нам жительница соседнего дома. - С девочкой осталась только собака. Бося сидел около нее, пока скорая не приехала. Но было уже поздно…

Эта история зацепила очень многих, Босю тут же прозвали «калининградским Хатико» и вскоре забрали в приют с семейными условиями - «Зоосемейку39». Хозяйка приюта Ольга Остапчук занималась лечением собаки, однако некоторые болезни оказались слишком запущенными - в начале декабря Бося умер. Отек легких и сердечная недостаточность.

- Друзья, запомните его таким, - написала Ольга. - История его жизни останется в нашей памяти. Сейчас он встретил свою девочку, хозяйку, которую долго и преданно ждал после ее смерти.

По крайней мере, пес последние месяцы прожил в любви и заботе.