Фишхаузен - новая фишка для туристов

К сожалению, сегодня от средневекового замка осталась одна единственная стена и подвалы. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Власти Балтийского городского округа решили пойти по пути Гурьевска, Зеленоградска, Немана и некоторых других муниципалитетов и подать заявку на всероссийский конкурс по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Деньги победителям там выделяются немалые - на них можно реализовать очень привлекательные проекты как для местных жителей, так и для туристов. Например, если раньше средневековый замок Рагнит в Немане был заброшенной руиной, то теперь это место, где приятно провести время.

В Балтийске замка нет, зато есть в соседнем городке Приморске, который входит в состав Балтийского округа. Замок построен еще в XIII веке и носит название Фишхаузен, что можно перевести как «рыбий дом». Правда, осталось от него совсем немного, гораздо меньше, чем от Рагнита, - окруженный огородами огрызок одной-единственной стены, который смотрится довольно жалко. Разумеется, о восстановлении тевтонской твердыни речь не идет, но более презентабельный вид остатки старины должны приобрести.

Сейчас реализация проекта находится на самом первом этапе - муниципалитет объявил конкурс на создание концепции будущего исторического парка. Максимальная сумма контракта - 1,2 млн рублей. Концепция должна предусматривать строительство пешеходных дорожек, обустройство небольшого пляжа на Калининградском заливе, слип для маломерных судов, создание детских и спортивных площадок, концертной сцены, парковки для автомобилей и велосипедов. На создание концепции отводится два месяца, после чего вариант должен отправиться на федеральный конкурс.

А что будет с самими руинами замка? Не пострадают ли они от благоустройства?

- Руины Фишхаузена - это памятник местного значения, - объяснил «Комсомолке» руководитель службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. - И в документации по благоустройству должен быть специальный раздел, где четко прописаны меры по обеспечению сохранности объекта.

- Думаете, могут его растащить по кирпичику, благо там не так много этих кирпичиков осталось?

- Нет, что вы, разбирать, конечно, не будут. Но на месте появится тяжелая техника, вероятно, начнут рыть траншеи. Могут что-то нарушить. А там ведь древние подвалы… В любом случае могу вас заверить, что хоть это муниципальный объект и напрямую к зоне нашей ответственности не относится, надзор за ходом работ будем вести непременно, - сказал Маслов.

Кстати, кроме замка в Приморске есть еще один очень интересный объект - самый маленький в Европе разводной мост. Возможно, он также попадет в проект по благоустройству.

СПРАВКА «КП»

Скромный деревянный замок на берегу залива Фришес Хаф был построен примерно в 1268 году. Поначалу он носил имя Шёневик, но затем отошел к епископу Замланда, как немцы называли Самбийский полуостров, и стал называться Бишофесхузен («обитель епископа»). Впоследствии был переименован в Фишхаузен, как и соседняя рыбацкая деревушка. Уже в начале XIV века деревушка стала более многолюдной, и епископ Зигфрид фон Райнштан в 1305 году пожаловал ей городские права. Тем временем замок из деревянного укрепления превратился в твердыню из кирпича.

В XV веке в замке Фишхаузен располагались сразу три суда - городской, а также янтарный и береговой, собиравшиеся по мере надобности. В подвалах - тюрьма. В Фишхаузене судили и казнили похитителей янтаря, детоубийц, колдунов и колдуний со всего Замланда.

После превращения Тевтонского ордена в светское Прусское герцогство в XVI веке Фишхаузен потерял свое прежнее значение. В конце XVII века первый король Пруссии Фридрих I отдал приказ разобрать замок - старые орденские кирпичи пошли на строительство крепости Пиллау (сегодняшний Балтийск). Остался только южный флигель и великолепная часовая башня. Но ее в конце XVIII века погубила молния.