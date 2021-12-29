Телескоп, хомяк и фейерверк: Как «Комсомолка» исполнила самые заветные желания читателей

Славяна и ее брат-близнец Савелий написали нам, что мечтают о хомячке - и теперь встретят Новый год в компании нового питомца.
Фото: Александр КАТЕРУША
Новый год, как известно, - время чудес, и никакой коронавирус этому помешать не может. Что и подтвердила наша праздничная акция: письма со своими мечтами и пожеланиями прислали больше 350 читателей «Комсомолки»! Все послания мы, конечно же, сразу передали Деду Морозу, на помощь которому поспешили партнеры акции. Вот так, совместными усилиями, у нас получилось сотворить небольшое волшебство.
Новый друг для Славяны и Савелия
Нередко дети просят у Деда Мороза какую-нибудь зверушку. Чаще всего - собачку, после чего родители, конечно, хватаются за голову: «А кто с ней будет гулять?» Но бывают и мечты поскромнее, и животные поменьше.
9-летняя Славяна Никитина из Калининграда написала о том, что мечтает завести хомячка.
«Если он у меня появится, я буду очень рада и буду ухаживать за ним, кормить, поить, давать свежие овощи», - заверила девочка.
Идею горячо поддержал брат-близнец Савелий. Вместе они встречали гостей, которые принесли белоснежного грызуна в розовой клетке.
- Назову его Лаки, - объявила Славяна после нескольких минут знакомства. Хомяк от чрезмерного внимания пытался забиться в угол, а потом освоился и даже показал чудеса акробатики в колесике для бега.
- Да, похоже, придется покупать второго хомяка, чтобы пара была, - задумчиво произнес папа Александр, глядя на то, как дети возятся с новым питомцем.
Телескоп для Степы
Оставить без внимания это желание мы просто не могли. Письмо в нашу новогоднюю почту прислала калининградка Марина, мама трех замечательных дочек. Но попросила подарок не для себя и своих детей.
«Полгода назад у меня умерла подруга, у которой остался сын Степа. Он живет с папой, я как могу помогаю им, - написала Марина. - Очень хочу, чтобы в этот Новый год - первый в его жизни без мамы - Степе подарили телескоп. С таким подарком он, возможно, будет ощущать себя ближе к маме, ведь дети думают, что все, кто от нас уходит, потом живут где-то там, у самых звезд. Мальчик он очень добрый и сам никогда ничего себе не просит».
Возможно, однажды Степа станет известным астрономом.
Фото: Александр КАТЕРУША
Приобрести дорогостоящий подарок и вручить его Степе вызвались руководители калининградского Трудового центра.
Как мы все убедились, заглянув в гости к Степану, телескоп точно не будет пылиться в шкафу. Степа растет очень любознательным мальчишкой, любит читать (домашка по литературе для него только в радость) и выписывает научные журналы. Может быть, однажды он станет известным астрономом и откроет новую планету, которую назовет в честь мамы.
Смартфон для Артема
Перед самым Новым годом 9-летнему Артему, ученику школы № 44 Калининграда, не повезло - он где-то потерял свой телефон. Это был обычный кнопочный аппарат - смартфона у Артема еще никогда в жизни не было, и совсем нетрудно догадаться, о чем он мечтал в последнее время.
В письме Артем рассказал нам, что его мама умерла 8 лет назад и сейчас он живет с бабушкой, а к папе приезжает по выходным. Теперь звонить близким и друзьям парень сможет с новенького смартфона, который мы вручили ему сразу после окончания уроков.
Новенький смартфон ждал Артема после окончания уроков.
Фото: Александр КАТЕРУША
К нам Артем вышел с большущим синяком вокруг глаза. Оказалось, это отметина с первой тренировки по рукопашному бою.
- У Артемки очень хорошая память. Вот записались на курсы скоростного чтения. Вообще, он хорошо учится, старательно, - говорит Марина, бабушка мальчика.
Артем пообещал не терять новый смартфон и усерднее заниматься спортом, чтобы быть сильным и смелым.
Фейерверк для Ксюши
Школьница из Зеленоградска Ксения Колкина попросила у Деда Мороза... фейерверк.
- Этот подарок порадует не только меня, но и всю нашу улицу, всех соседей. Мы бы сделали праздник для всех, это же так красиво! - объяснила желание Ксюша.
Ксюша пообещала, что устроит праздник для всех соседей.
Фото: Иван МАРКОВ
Мы передали письмо в магазин фейерверков BADABOOM, где специально для Ксюши собрали целый пиротехнический набор. Если в новогоднюю ночь вы окажетесь в Зеленоградске и заметите в небе фонтан ярких огней, знайте - эту красоту, скорее всего, устроили Ксюша и ее семья.
- Мой папа много лет был пожарным и будет следить за безопасностью, - пообещала нам Ксения.
Угощение для Маркиза и Мышки
Купить корм для беспризорных животных - довольно частое пожелание среди наших читателей. В прошлый раз (в 2019 году) мы отвезли угощение для питомцев приюта «Тимвилль». Сейчас нас особенно тронуло письмо, написанное коллективом одного из магазинов с улицы Соммера. Уже больше пяти лет там не только подкармливают бездомных кошек и котов, но и иногда находят им новый дом. Все расходы хозяйка магазина и ее работницы берут на себя, а у Деда Мороза попросили небольшой помощи: «Корм расходуется очень быстро. Будем рады такому подарку!»
Елена и Татьяна уже пять лет заботятся о бездомных кошках, которые живут рядом с их магазином.
Фото: Иван МАРКОВ
Утром в минувший вторник 10-килограммовый подарочный пакет с вкусняшками для кошек был торжественно доставлен в магазин. Как рассказали нам сердобольные калининградки Елена и Татьяна, сейчас к ним на огонек заглядывают несколько хвостатых - Маркиз, Кузя, Мышка и Васька, которые по достоинству оценят съедобный подарок.
Уроки музыки для Лизы
Лиза Варламова переехала в Калининград из Мурманской области два года назад. У себя на родине она с детства ходила в музыкальную школу по курсу фортепиано, а после поступления в КГТУ занятия пришлось прервать.
- Я бы хотела снова начать играть для родственников и друзей, но не знаю, где в Калининграде можно брать уроки, - объяснила девушка в письме.
Лиза хочет повысить мастерство, чтобы играть дома для родственников и друзей.
Фото: Иван МАРКОВ
Восстановить навыки и повысить мастерство Лизе помогут в музыкальной школе для взрослых и детей «Уроки музыки» (мы рассказывали о ней в одном из прошлых номеров газеты). Девушке вручили сертификат и после каникул ждут на бесплатных занятиях.
Билет для Миланы
Калининградская школьница Милана Сексяева с четырех лет занимается балетом, посещает занятия в театральной студии и обожает книги про Гарри Поттера. Неудивительно, что ее новогоднее желание было связано с тем, чтобы попасть на большое представление или музыкальное шоу.
Для Миланы поход на концерт станет действительно большим событием.
Фото: Иван МАРКОВ
Сюрприз для Миланы приготовил театр эстрады «Янтарь-холл». Нашей юной читательнице вручили пригласительный билет на выступление известного российского коллектива. Гастроли пройдут в Светлогорске уже скоро, и, судя по всему, для Миланы поход на концерт станет действительно большим событием.
Мы желаем самой Милане творческих успехов и верим, что скоро она появится в «Янтарь-холле» уже в статусе известной артистки, а в зрительном зале не будет ни одного свободного места.
«Комсомолка» выражает искреннюю признательность и благодарность нашим партнерам за предоставленные подарки:
- директору калининградского Трудового центра Нурлану Багирову и исполнительному директору Игорю Лентяеву - за телескоп для Степы, хомяка для Славяны и Савелия и смартфон для Артема;
- театру эстрады «Янтарь-холл» и руководителю отдела маркетинга и рекламы Любови Рябовой - за билет для Миланы;
- музыкальной школе для взрослых и детей «Уроки музыки» и лично Геннадию Тихомирову - за сертификат на обучение для Лизы;
- магазину BADABOOM - за фейерверк для Миланы;
- зоомаркету «Мир корма» - за корм для бездомных животных.
ВНИМАНИЕ!
Приглашаем в редакцию за сладостями
К сожалению, ответить подарком на каждое письмо было невозможно, и тем не менее мы бы хотели поблагодарить всех (без исключения!), кто отправил нам послание. Для вас приготовлены наборы сладостей, получить которые можно в редакции «Комсомольской правды» в Калининграде по адресу: ул. Рокоссовского, 16/18.
Приходите к нам в гости с 10 по 15 января в рабочее время с 10.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).