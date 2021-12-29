Телескоп, хомяк и фейерверк: Как «Комсомолка» исполнила самые заветные желания читателей

Славяна и ее брат-близнец Савелий написали нам, что мечтают о хомячке - и теперь встретят Новый год в компании нового питомца. Фото: Александр КАТЕРУША

Новый год, как известно, - время чудес, и никакой коронавирус этому помешать не может. Что и подтвердила наша праздничная акция: письма со своими мечтами и пожеланиями прислали больше 350 читателей «Комсомолки»! Все послания мы, конечно же, сразу передали Деду Морозу, на помощь которому поспешили партнеры акции. Вот так, совместными усилиями, у нас получилось сотворить небольшое волшебство.

Новый друг для Славяны и Савелия

Нередко дети просят у Деда Мороза какую-нибудь зверушку. Чаще всего - собачку, после чего родители, конечно, хватаются за голову: «А кто с ней будет гулять?» Но бывают и мечты поскромнее, и животные поменьше.

9-летняя Славяна Никитина из Калининграда написала о том, что мечтает завести хомячка.

«Если он у меня появится, я буду очень рада и буду ухаживать за ним, кормить, поить, давать свежие овощи», - заверила девочка.

Идею горячо поддержал брат-близнец Савелий. Вместе они встречали гостей, которые принесли белоснежного грызуна в розовой клетке.

- Назову его Лаки, - объявила Славяна после нескольких минут знакомства. Хомяк от чрезмерного внимания пытался забиться в угол, а потом освоился и даже показал чудеса акробатики в колесике для бега.

- Да, похоже, придется покупать второго хомяка, чтобы пара была, - задумчиво произнес папа Александр, глядя на то, как дети возятся с новым питомцем.

Телескоп для Степы

Оставить без внимания это желание мы просто не могли. Письмо в нашу новогоднюю почту прислала калининградка Марина, мама трех замечательных дочек. Но попросила подарок не для себя и своих детей.

«Полгода назад у меня умерла подруга, у которой остался сын Степа. Он живет с папой, я как могу помогаю им, - написала Марина. - Очень хочу, чтобы в этот Новый год - первый в его жизни без мамы - Степе подарили телескоп. С таким подарком он, возможно, будет ощущать себя ближе к маме, ведь дети думают, что все, кто от нас уходит, потом живут где-то там, у самых звезд. Мальчик он очень добрый и сам никогда ничего себе не просит».

Возможно, однажды Степа станет известным астрономом. Фото: Александр КАТЕРУША

Приобрести дорогостоящий подарок и вручить его Степе вызвались руководители калининградского Трудового центра.

Как мы все убедились, заглянув в гости к Степану, телескоп точно не будет пылиться в шкафу. Степа растет очень любознательным мальчишкой, любит читать (домашка по литературе для него только в радость) и выписывает научные журналы. Может быть, однажды он станет известным астрономом и откроет новую планету, которую назовет в честь мамы.

Смартфон для Артема

Перед самым Новым годом 9-летнему Артему, ученику школы № 44 Калининграда, не повезло - он где-то потерял свой телефон. Это был обычный кнопочный аппарат - смартфона у Артема еще никогда в жизни не было, и совсем нетрудно догадаться, о чем он мечтал в последнее время.

В письме Артем рассказал нам, что его мама умерла 8 лет назад и сейчас он живет с бабушкой, а к папе приезжает по выходным. Теперь звонить близким и друзьям парень сможет с новенького смартфона, который мы вручили ему сразу после окончания уроков.

Новенький смартфон ждал Артема после окончания уроков. Фото: Александр КАТЕРУША

К нам Артем вышел с большущим синяком вокруг глаза. Оказалось, это отметина с первой тренировки по рукопашному бою.

- У Артемки очень хорошая память. Вот записались на курсы скоростного чтения. Вообще, он хорошо учится, старательно, - говорит Марина, бабушка мальчика.

Артем пообещал не терять новый смартфон и усерднее заниматься спортом, чтобы быть сильным и смелым.

Фейерверк для Ксюши

Школьница из Зеленоградска Ксения Колкина попросила у Деда Мороза... фейерверк.

- Этот подарок порадует не только меня, но и всю нашу улицу, всех соседей. Мы бы сделали праздник для всех, это же так красиво! - объяснила желание Ксюша.

Ксюша пообещала, что устроит праздник для всех соседей. Фото: Иван МАРКОВ

Мы передали письмо в магазин фейерверков BADABOOM, где специально для Ксюши собрали целый пиротехнический набор. Если в новогоднюю ночь вы окажетесь в Зеленоградске и заметите в небе фонтан ярких огней, знайте - эту красоту, скорее всего, устроили Ксюша и ее семья.

- Мой папа много лет был пожарным и будет следить за безопасностью, - пообещала нам Ксения.

Угощение для Маркиза и Мышки

Купить корм для беспризорных животных - довольно частое пожелание среди наших читателей. В прошлый раз (в 2019 году) мы отвезли угощение для питомцев приюта «Тимвилль». Сейчас нас особенно тронуло письмо, написанное коллективом одного из магазинов с улицы Соммера. Уже больше пяти лет там не только подкармливают бездомных кошек и котов, но и иногда находят им новый дом. Все расходы хозяйка магазина и ее работницы берут на себя, а у Деда Мороза попросили небольшой помощи: «Корм расходуется очень быстро. Будем рады такому подарку!»

Елена и Татьяна уже пять лет заботятся о бездомных кошках, которые живут рядом с их магазином. Фото: Иван МАРКОВ

Утром в минувший вторник 10-килограммовый подарочный пакет с вкусняшками для кошек был торжественно доставлен в магазин. Как рассказали нам сердобольные калининградки Елена и Татьяна, сейчас к ним на огонек заглядывают несколько хвостатых - Маркиз, Кузя, Мышка и Васька, которые по достоинству оценят съедобный подарок.

Уроки музыки для Лизы

Лиза Варламова переехала в Калининград из Мурманской области два года назад. У себя на родине она с детства ходила в музыкальную школу по курсу фортепиано, а после поступления в КГТУ занятия пришлось прервать.

- Я бы хотела снова начать играть для родственников и друзей, но не знаю, где в Калининграде можно брать уроки, - объяснила девушка в письме.

Лиза хочет повысить мастерство, чтобы играть дома для родственников и друзей. Фото: Иван МАРКОВ

Восстановить навыки и повысить мастерство Лизе помогут в музыкальной школе для взрослых и детей «Уроки музыки» (мы рассказывали о ней в одном из прошлых номеров газеты). Девушке вручили сертификат и после каникул ждут на бесплатных занятиях.

Билет для Миланы

Калининградская школьница Милана Сексяева с четырех лет занимается балетом, посещает занятия в театральной студии и обожает книги про Гарри Поттера. Неудивительно, что ее новогоднее желание было связано с тем, чтобы попасть на большое представление или музыкальное шоу.

Для Миланы поход на концерт станет действительно большим событием. Фото: Иван МАРКОВ

Сюрприз для Миланы приготовил театр эстрады «Янтарь-холл». Нашей юной читательнице вручили пригласительный билет на выступление известного российского коллектива. Гастроли пройдут в Светлогорске уже скоро, и, судя по всему, для Миланы поход на концерт станет действительно большим событием.

Мы желаем самой Милане творческих успехов и верим, что скоро она появится в «Янтарь-холле» уже в статусе известной артистки, а в зрительном зале не будет ни одного свободного места.

«Комсомолка» выражает искреннюю признательность и благодарность нашим партнерам за предоставленные подарки:

- директору калининградского Трудового центра Нурлану Багирову и исполнительному директору Игорю Лентяеву - за телескоп для Степы, хомяка для Славяны и Савелия и смартфон для Артема;

- театру эстрады «Янтарь-холл» и руководителю отдела маркетинга и рекламы Любови Рябовой - за билет для Миланы;

- музыкальной школе для взрослых и детей «Уроки музыки» и лично Геннадию Тихомирову - за сертификат на обучение для Лизы;

- магазину BADABOOM - за фейерверк для Миланы;

- зоомаркету «Мир корма» - за корм для бездомных животных.

ВНИМАНИЕ!

Приглашаем в редакцию за сладостями

К сожалению, ответить подарком на каждое письмо было невозможно, и тем не менее мы бы хотели поблагодарить всех (без исключения!), кто отправил нам послание. Для вас приготовлены наборы сладостей, получить которые можно в редакции «Комсомольской правды» в Калининграде по адресу: ул. Рокоссовского, 16/18.

Приходите к нам в гости с 10 по 15 января в рабочее время с 10.00 до 18.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).