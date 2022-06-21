50 жемчужин Калининградской области: Два замка, очень старый дуб и памятник шпротам

Сейчас от Бранденбурга остались только стены с окнами. Фото: Иван МАРКОВ

Сегодняшний рассказ не совсем обычный. Я хочу предложить вам однодневный туристический маршрут, который пройдет на юг нашей области вдоль берега Калининградского (Вислинского) залива. Мы сможем познакомиться, как минимум, с двумя старинными замками, а также с двумя городами. И не только.

Тени Бранденбурга

Выезжаем из Калининграда по улице Суворова в сторону польской границы, точнее, по направлению к Мамоново. Наслаждаемся мелькающими за окном красотами Шпандина, проезжаем мимо Голубых озер, где в это время года довольно людно, и попадаем, наконец, в поселок, названный в честь великого русского флотоводца - Ушаково. Здесь – наша первая остановка.

Поселок довольно живописный. Он расположен в том месте, где в залив впадает река Прохладная. Берега реки соединяет «горбатый» немецкий мост, недалеко от моста – руины средневекового замка (на одной стороне шоссе) и краснокирпичные остатки столь же древней церкви. Еще три десятилетия назад замок Бранденбург – один из первых, построенных рыцарями Тевтонского ордена на территории нынешней Калининградской области, - был относительно целым. В помещениях с толстыми стенами жили, среди замковых подвалов даже снимали кино. Но мало помалу местные жители повадились таскать из Бранденбурга крепкий прусский кирпич. И дотаскались. Сейчас от кирпичной твердыни только стены с окнами. Несколько лет назад замок вроде бы взялись восстанавливать, однако бросили это дело, можно сказать, на полпути.

Впрочем, посмотреть на руины, погулять среди древних стен все равно стоит – место атмосферное. Иногда даже в замковом дворе устраивают исторические реконструкции, правда, в последние годы все реже и реже. Но если повезет – посмотрите потешный рыцарский бой, а затем отведаете жареного судака в соседнем очень уютном и колоритном ресторанчике.

Всем дубам дуб

Городок Ладушкин – не самое популярное туристическое место. Своего замка здесь нет, старинную кирху тоже не найдете, даже в виде развалин. Однако одна сногсшибательная достопримечательность имеется. И ради нее в Ладушки нужно непременно заехать.

Возраст дерева насчитывает то ли 700, то ли 800 лет. Фото: prussia39.ru

Речь идет об очень старом дереве – дубе, священном дереве пруссов (и не только их), которому насчитывается то ли 700, то ли 800 лет. То есть этот дуб видел не только строивших соседний Бранденбург тевтонских рыцарей, но и тех, кто жил в этих местах, когда рыцарями здесь и не пахло. То есть язычников-пруссов. Поэтому настоятельно рекомендуем – подойдите к дубу, прикоснитесь к окаменевшей коре и зарядитесь тысячелетней энергетикой древних прусских богов – Перкунаса, Патуласа и Патримпаса.

Загадочная Бальга

Но мчимся дальше. Причем мчимся по одной из самых красивых дорог в Калининградской области – прыгающему по холмам зеленому тоннелю. За несколько километров до Мамоново нужно повернуть направо и несколько километров ехать по довольно убитой, но местами очень колоритной дороге. Эта дорога ведет к старейшему на территории области рыцарскому замку – Бальге.

Бальга - старейший рыцарский замок. Правда, осталось от него тоже немного. Фото: Иван МАРКОВ

От замка сейчас осталось даже меньше, чем от Бранденбурга – две стены. Лет десять назад была еще одна стена, но увы... Время жестоко и неумолимо, точно так же, как неумолим энтузиазм «черных копателей», для которых руины замка – одно из любимых мест для творчества. Земля там действительно богата, причем совсем не мирными артефактами. Зимой и весной 1945 года в районе Бальги шли жесточайшие бои, поэтому в песчаной почве и раньше находили, да и сейчас находят патроны, снаряды, мины, ржавое оружие и так далее. Крайне не рекомендую заниматься раскопками – мало того, что это незаконно, так еще и опасно для жизни.

Лучше просто погуляйте по лесу, окружающему замок, выйдите на высокий берег залива, спуститесь к воде… Это кажется странным, но скромные (по сравнению с морскими) волны залива могут вынести на пляж довольно приличные кусочки янтаря.

Железобетонные «линкоры» Мамоново

Конечная точка маршрута – город Мамоново, бывший труднопроизносимый Хайлигенбайль, что переводится как «священный топор» (и сейчас, кстати, герб Мамоново украшают два топора). В городе сохранились старинные улочки и довольно интересные здания (самые выразительные – бывший приют Святого Георга и почта). Сохранились немецкие оборонительные сооружения, например, очень колоритно выглядит железобетонный дот на въезде в город – похожий на врытый в землю каменный шлем рыцаря-гиганта.

Но наиболее пристальное внимание предлагаю обратить на руины средневековой городской стены, некогда опоясывавшей Хайлигенбайль (не так много осталось в области городских стен), а также на два железобетонных судна типа «Викинг». Они были построены во время Второй мировой войны и предназначались для транспортировки грузов. Но после 1945 года остались на вечной стоянке в гавани Хайлигенбайля.

И, конечно, портрет Мамонова будет неполным если не упомянуть о, пожалуй, самой известной достопримечательности этого города, о которой знает, без преувеличения вся Россия, – открытому в 2008 году памятнику балтийским шпротам.

Мамоновских шпрот в продаже не видно, а вот памятник – есть! Фото: prussia39.ru

В советское, да и в постсоветское время Мамоново был столицей «шпротной промышленности». Сейчас с рыбой несколько хуже, мамоновских шпрот в продаже я лично давно не видел, а вот памятник остался. А это значит, что не все потеряно.