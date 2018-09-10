2018-09-10T11:45:59+03:00
Политика

На довыборах в Калининградскую областную Думу определился победитель

Кирилл Алексеев
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В Избирательной комиссии Калининградской области подсчитали все бюллетени на дополнительных выборах в областную Думу по одномандатному избирательному округу №6. Как отметили в избиркоме, голосование проходило на 20 участках, расположенных в Ленинградском районе Калининграда.

На этих участках включено в списки избирателей 39 199 человек, при этом в голосовании приняло участие 13,68% граждан, имеющих право голоса. Больше всего голосов было отдано за Андрея Колесника,его результат - 38,10% (2040 голосов). На втором месте - Игорь Китаев: 25,4% или 1369 голосов. На третьем - Ольга Завьялова - 13,7% (894 голоса).

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