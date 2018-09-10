В Калининграде лже-отделочника подозревают в серии краж

10 Сент. 10:08 2018-09-10T10:08:33+03:00

Получив от заказчиков стройматериалы, преступник сдавал их обратно в магазин, а выручку присваивал

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Как быстро срубить деньжат по легкому? 1) Зарегистрироваться (лучше под вымышленным именем) в социальных сетях и разместить там объявление об проведении отделочных работ. 2) Когда объявятся клиенты, составить для них смету о закупке необходимых стройматериалов. 3) Получив приобретенное имущество вместе с финансовыми чеками, вернуть его в магазин, присвоив выручку. 4) Перестать выходить на связь с владельцами квартиры.

Именно такую несложную махинацию провернул 30-летний калининградец. Минусом здесь стало возбуждение в отношении ранее уже судимого мужика очередного уголовного дела. Кроме того, участковые уполномоченные полиции проверяют подозреваемого на причастность к другим имущественным преступлениям. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, горожанин может быть причастен к целой серии похожих краж.

Поэтому всем, кто пострадал от действий этого преступника, предлагают обратиться в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Калининграду по телефонам: 55-22-02, 55-20-98.