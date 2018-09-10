2018-09-10T11:45:16+03:00
Политика

Без сенсаций: Александр Ярошук победил на довыборах в Госдуму

Кирилл Алексеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В областном избиркоме подсчитали более 99 процентов бюллетеней на дополнительных выборах в Государственную думу по одномандатному округу №89, включающем Центральный и Московский районы Калининграда, а также часть муниципалитетов области.

Уверенную победу на выборах одерживает экс-мэр Калининграда, представитель "Единой России" Александр Ярошук. Он набрал 40,2 процента голосов. На втором месте Игорь Ревин от КПРФ - 22,5 процента, на третьем - Евгений Мишин (ЛДПР) - 13,6 процента голосов избирателей.

Явка на выборах в Госдуму составила 20,1 процента, причем на востоке области голосовали гораздо активнее, чем в Калининграде.

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