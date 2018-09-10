В Балтийске ночью горел довоенный дом
К счастью, обошлось без пострадавших
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Пожар в городе Балтийске случился в ночь на понедельник, 10 сентября. На часах было 05:16, когда поступило сообщение о горящем доме на улице Чайковского.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в двухэтажном жилом доме довоенной постройки в однокомнатной квартире горела мебель на площади 10 квадратных метров.
Пожарные прибыли на место оперативно, предотвратили дальнейшее распространение огня.
О пострадавших не сообщается.
Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет местной пожарно-спасательной части.