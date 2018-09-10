Спасатели помогли заблудившимся грибникам под Гусевом
Помощь им не понадобилась
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В минувшее воскресенье, 9 сентября, в Майском лесу на территории Гусевского городского округа заблудилась семья из трех человек, в том числе 12-летний ребенок.
Сообщение об этом поступило в 19.28.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, для поиска грибников была создана группировка из 20 человек и 8 единиц техники.
В 20.50 грибники были найдены, медицинская помощь не потребовалась.
В поисках участвовали, в том числе. специалисты Калининградского поисково-спасательного отряда, опергруппа местного пожарно-спасательного гарнизона.