Спасатели помогли заблудившимся грибникам под Гусевом

10 Сент. 10:22 2018-09-10T10:23:52+03:00

Помощь им не понадобилась

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В минувшее воскресенье, 9 сентября, в Майском лесу на территории Гусевского городского округа заблудилась семья из трех человек, в том числе 12-летний ребенок.

Сообщение об этом поступило в 19.28.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, для поиска грибников была создана группировка из 20 человек и 8 единиц техники.

В 20.50 грибники были найдены, медицинская помощь не потребовалась.

В поисках участвовали, в том числе. специалисты Калининградского поисково-спасательного отряда, опергруппа местного пожарно-спасательного гарнизона.