На Московском проспекте в Калининграде столкнулись три автомобиля
.Фото: Александр Подгорчук
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Утром на Московском проспекте произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла на мосту. Там столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус.
- Солярис в мясо, у мужика лицо в крови, бус развернуло на 180 градусов, и через 50 метров ещё Ситроен стоит, видимо задело, - написал один из очевидцев аварии.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.