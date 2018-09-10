На Московском проспекте в Калининграде столкнулись три автомобиля

10 Сент. 10:26 2018-09-10T10:27:32+03:00

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Утром на Московском проспекте произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла на мосту. Там столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус.

- Солярис в мясо, у мужика лицо в крови, бус развернуло на 180 градусов, и через 50 метров ещё Ситроен стоит, видимо задело, - написал один из очевидцев аварии.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.