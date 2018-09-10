2018-09-10T10:32:41+03:00
Происшествия

Калининградца ограбили возле ночного клуба

Уголовник сорвал с шеи мужчины цепочку с кулоном и скрылся
Игорь ОРЕХОВ
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Судя по всему, окрестности ночных клубов в Калининграде – априори опасное место. То и дело там кого-то насилуют, избивают или грабят. Вот и 53-летнему горожанину, оказавшемуся в недобрый час возле увеселительного заведения на Ленинском проспекте, не повезло. Откуда ни возьмись налетел неизвестный, сорвал с шеи калининградца золотую цепочку с кулоном ценой 23 тысячи рублей и скрылся.

- Прибывшим на место происшествия полицейским потерпевший смог описать внешность нападавшего, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали человека подходящего под описание, после чего оперативники уголовного розыска выяснили, что задержанный причастен к совершению грабежа.

Вскоре ранее неоднократно судимый 28-летний молодчик вернется в привычные условия «зоны». Да, кстати, похищенную цепочку у него изъяли.

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