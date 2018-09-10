Силанов: Есть несколько проблемных дворов, где работы затянулись по объективным причинам

10 Сент. 10:32 2018-09-10T10:33:42+03:00

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В Калининграде есть несколько проблемных дворов, где затянулись работы по благоустройству по «объективным причинам». Об этом сообщил глава города Алексей Силанов в ходе выездного совещания.

- Где-то это было связано с перекладкой сетей, на Ленинском проспекте перенесли сроки работ по благоустройству, здесь во время Чемпионата мира по футболу проходил протокольный маршрут. Надеюсь, что к середине ноября все 16 объектов будут сданы. Благоустройство некоторых дворов завершат уже в сентябре, - сказал мэр Калининграда.

В целом, отметил Силанов, он удовлетворен ходом работ.

- На всех выездах мы общаемся с жителями. Наша задача – синхронизировать все работы с учетом того, каким видят свой измененный двор его жители. В том, что касается сроков благоустройства, взятые на себя обязательства мы выполним, - сказал градоначальник.

Как сообщает пресс-служба мэрии, до конца этого месяца планируется завершить благоустройство дворовых территорий на ул. Батальной 73, 75, 75а, 77, 79, 81, на ул. Машиностроительной 68-72, 98-108, 74-84, 86-96, на ул. Дарвина 1а-ул. Киевской 32-34, ул. Дарвина 1-3, ул. Дарвина 5-7, ул. Киевской 36, 40-48, ул. Тихорецкой 11-13. На октябрь намечена сдача дворовых территорий по ул. Заводской 33, 35, 37, ул. Зарайской 1-3, 5, 7-17а, 19, пр. Московский 85-87,89, 91-93, пр. Ленинский 13-15, 17-19, 17а-23а, 21-25.