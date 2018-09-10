В октябре «Мобильный кванториум» будет выезжать в города области
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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С октября в города области начнет выезжать «Мобильный кванториум». Об этом сообщила министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.
По ее словам, передвижной учебный комплекс будет приезжать в муниципалитеты с двухнедельными остановками в каждой школе и детско-юношеском центре.
- Проходить обучение будут в них не только дети, но и взрослые, чтобы педагоги дальше, с помощью дистанционных программ, сопровождали тех ребят, которые заявятся на обучение в передвижном «Кванториуме», - сказала министр.