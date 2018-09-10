2018-09-10T10:43:56+03:00
Общество

В Калининградской области стартовал проект «Звезда будущего»

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области стартовал проект «Звезда будущего», который поможет школьникам расширить возможности профориентационной подготовки. Как сообщила министр образования Светлана Трусенева, уже с октября они будут посещать научные лекции, проходить практики по выбранным модулям.

- В этом году мы начинаем работать с десятиклассниками, со следующего – дополним перечень классов и школ-участниц, – подчеркнула Светлана Трусенева.

По ее словам, всего в проекте пять направлений – педагогическое, медицинское, социогуманитарное, промышленное и IT, уже отобраны школы, на базе которых открыты профильные классы.

- Так, гимназия №32 стала базовой площадкой по направлению IT-подготовки, лицей №18 будет готовить инженеров, лицей №35 медицинских специалистов, гимназия №40 – педагогов и будущих студентов-гуманитариев. Также к работе будут привлечены более десяти школ-сетевых партнеров, - отметила министр.

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