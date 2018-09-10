Калининград вошел в десятку популярных городов России для путешествий на осенние выходные

10 Сент. 10:47 2018-09-10T10:47:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные туристические города России для путешествий на выходные дни осенью 2018 года.

В Топ-10 городов по популярности путешествий на осенние выходные вошли Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, Казань, Москва, Екатеринбург, Петрозаводск, Калининград, Ярославль и Коломна в Московской области.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют осенние выходные в Калининграде в среднем за 2,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего - в Петрозаводске, дороже - в Москве.