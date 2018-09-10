Калининград вошел в десятку популярных городов России для путешествий на осенние выходные
.Фото: Александр Подгорчук
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Сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил самые популярные туристические города России для путешествий на выходные дни осенью 2018 года.
В Топ-10 городов по популярности путешествий на осенние выходные вошли Санкт-Петербург, Сочи, Ялта, Казань, Москва, Екатеринбург, Петрозаводск, Калининград, Ярославль и Коломна в Московской области.
По данным Tvil.ru, туристы бронируют осенние выходные в Калининграде в среднем за 2,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего - в Петрозаводске, дороже - в Москве.