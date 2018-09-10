Сделать прививку от гриппа в понедельник можно на парковке у «Виктории» на 9 Апреля

10 Сент. 10:54 2018-09-10T10:55:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Мобильный центр здоровья в понедельник, 10 сентября, будет работать на парковке около ТЦ «Виктория» на улице 9 Апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Время работы центра – с 10 часов до 14 часов.

- Целью мероприятия является проведение бесплатной иммунизации населения в преддверии наступления нового эпидсезона, привлечение внимания жителей к ответственности за свое здоровье и здоровье своих близких, информационное врачебное консультирование, - отметили в Минздраве. В министерстве отметили, что для получения прививки калининградцам желательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.