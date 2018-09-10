2018-09-10T10:55:20+03:00
Здоровье

Сделать прививку от гриппа в понедельник можно на парковке у «Виктории» на 9 Апреля

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Мобильный центр здоровья в понедельник, 10 сентября, будет работать на парковке около ТЦ «Виктория» на улице 9 Апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Время работы центра – с 10 часов до 14 часов.

- Целью мероприятия является проведение бесплатной иммунизации населения в преддверии наступления нового эпидсезона, привлечение внимания жителей к ответственности за свое здоровье и здоровье своих близких, информационное врачебное консультирование, - отметили в Минздраве. В министерстве отметили, что для получения прививки калининградцам желательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

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