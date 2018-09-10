На улице Октябрьской в Калининграде сбили 24-летнюю велосипедистку
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В минувшую пятницу в Калининграде в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
На улице Октябрьской водитель «Фольксвагена» при повороте направо сбил велосипедистку. В результате падения девушка получила травмы.
На Ленинском проспекте водитель «Хендая» при повороте на улицу Полоцкую врезался в микроавтобус «Мерседес». В результате столкновения пострадала 65-летняя пассажирка маршрутки.