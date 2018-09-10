В Калининграде на месяц закрывается движение на участке улицы Пионерской

10 Сент. 11:05 2018-09-10T11:05:31+03:00

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В Калининграде с понедельника, 10 сентября, закрывается для движения транспорта участок улицы Пионерской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сквозное движение будет закрыто на участке ул. Пионерской от дома № 52 до дома № 58 из-за проведения работ по прокладке инженерных коммуникаций. Компания-подрядчик должна установить дорожные знаки и ограждения в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения, отметили в пресс-службе мэрии.