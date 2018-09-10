2018-09-10T11:47:46+03:00
Общество

HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Калининграде в сентябре

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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HeadHunter по Северо-Западу составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Калининградской области в сентябре.

В начале сентября на самую высокую оплату труда – от 170 до 250 тыс. рублей – может претендовать руководитель направления разработки. Также в топ высокооплачиваемых вакансий вошли «Ведущий разработчик мобильных приложений» (от 160 тысяч до 220 тысяч рублей), Back-end разработчик (до 4 тысяч долларов), Руководитель отдела автомобильных грузоперевозок/Руководитель транспортного отдела (от 100 тысяч рублей), Специалист по продаже элитной недвижимости (от 100 тысяч рублей).

В целом по области, средняя предлагаемая в вакансиях на hh.ru зарплата в августе осталась на уровне июля – 30 тыс. рублей. Соискатели, судя по данным из резюме, рассчитывают на большее финансовое вознаграждение – 35 тыс. рублей.

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