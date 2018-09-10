2018-09-10T11:48:31+03:00
Происшествия

Суд арестовал калининградца, расправившегося с юным изобретателем

В результате пьяной ссоры молодой мужчина зверски избил школьника, который скончался
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Багратионовский районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов регионального управления СКР об аресте подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка.

Тело юноши было обнаружено 6 сентября в придорожном кювете. Вскоре по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 23-летний житель Багратионовска.

- По предварительным данным, обвиняемый с потерпевшим были знакомы, и 5 сентября совместно распивали спиртное, - рассказали в региональном Управлении СКР. - Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, молодые люди поссорились, и в ходе конфликта обвиняемый нанес подростку множественные удары ногами и руками в область головы, причинив травмы, от которых потерпе4вший скончался на месте.

В уголовном деле фигурирует часть 4 статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – 15 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Область просит продлить срок действия одной из самых привлекательных льгот калининградской ОЭЗ
Калининградские власти предложили отметить на федеральном уровне 300-летний юбилей Канта
Калининградец отсудил компенсацию за нарушение сроков долевого строительства
В субботу парусник «Крузенштерн» откроют для посещения
17-летняя калининградка дважды ударила ножом в живот 16-летнюю школьницу
Калининградская область оказалась в числе аутсайдеров по росту средней зарплаты
Услугой Tax Free в Калининградской области воспользовались 11 иностранных туристов
В Калининграде отключили газ в 37 домах в разных районах
Проблемный дом на улице Шаманова в Пионерском планируют достроить в феврале 2019 года
Калининградец угнал у знакомого машину и врезался в столб
«Они изживают себя»: Кёнигсбергские люки от ливневок заменят на новые - круглые
В калининградском трамвайном депо русские и японские музыканты дадут концерт
С начала года в Калининграде произошло 167 наездов на пешеходов
За день на пешеходных переходах машинами сбито трое калининградцев
В Калининграде до вечера не будет света на девяти улицах
Калининградец пытался утопить дворника в канале