Суд арестовал калининградца, расправившегося с юным изобретателем

10 Сент. 11:48 2018-09-10T11:48:31+03:00

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Багратионовский районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов регионального управления СКР об аресте подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка.

Тело юноши было обнаружено 6 сентября в придорожном кювете. Вскоре по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 23-летний житель Багратионовска.

- По предварительным данным, обвиняемый с потерпевшим были знакомы, и 5 сентября совместно распивали спиртное, - рассказали в региональном Управлении СКР. - Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, молодые люди поссорились, и в ходе конфликта обвиняемый нанес подростку множественные удары ногами и руками в область головы, причинив травмы, от которых потерпе4вший скончался на месте.

В уголовном деле фигурирует часть 4 статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – 15 лет лишения свободы.