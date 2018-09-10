2018-09-10T11:59:57+03:00
Общество

В Калининграде до вечера не будет электричества на 10-ти улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В понедельник в Калининграде плановые отключения электричества затронут 10 улиц. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Центральном районе до 18 часов не будет электричества на ул. Красная 74,80-88,102(теплопункт), ул. Чекистов 28а-в,32-36,41-45,57-59,47а (роддом№ 4), ул. Щорса 15, пер. Щорса 1,2-14,9-11, ул. Мл. лейт. Родителева 1-17а,2,12-14, ул. Комсомольская 67(лицей№ 49)

В Ленинградском районе до 18 часов для капитального ремонта приостановлена подача энергоснабжения на ул. Ю. Гагарина 74-76а-б; ул. М. Гвардии 2-4,5,14-32; ул. Танковаой 13. До этого же времени по этим адресам не будет горячей воды из-за отключения электричества в котельной.

До 20 часов свет отключен на ул. Луговой 21-31,26-28.

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