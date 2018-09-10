В Мамоново «Форд» улетел в кювет: двое пассажиров в больнице
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В воскресенье, 9 сентября, в Калининградской области произошло два ДТП в которых пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
На 24-м километре автодороги Калининград-Мамонов водитель «Форда» не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет. В результате ДТп двое пассажиров с травмами доставлены в больницу.
На улице Ген. Челнокова водитель «Нисана» при выезде на улице Нарвскую сбила велосипедиста. В результате падения 68-летняя женщина получила травмы.