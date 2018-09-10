На улице Колхозной в Калининграде обворовали аптеку

10 Сент. 12:15 2018-09-10T12:16:17+03:00

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В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в краже из аптеки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник отогнул ролставни, разбил стеклопакет входной двери, проник в аптеку на улице Колхозной и украл из кассы 25 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 35-летнего местного жителя, ранее судимого за кражи. Похищенные деньги он уже успел потратить на собственные нужды.

В отношении мужчины щавели уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением в помещение», ему грозит до 5 лет лишения свободы.