В Калининграде во вторник проверят уличные сирены

10 Сент. 12:24 2018-09-10T12:24:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Завтра, 11 сентября в 11 часов утра проверят работоспособность сирен на улицах Калининграда. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, в это время в Калининграде и в административных центрах районов области будет произведено кратковременное включение уличных сирен.

Отметим, что кратковременное звучание сигнала «Внимание всем» служит для проверки состояния систем оповещения и никаких действий населения не предусматривает.

То есть бежать в укрытие и искать бомбоубежище не придется.