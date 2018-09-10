В Калининграде во вторник проверят уличные сирены
Сигналы «Внимание всем» прозвучат в 11 утра
.Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
Изменить размер текста:
Завтра, 11 сентября в 11 часов утра проверят работоспособность сирен на улицах Калининграда. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, в это время в Калининграде и в административных центрах районов области будет произведено кратковременное включение уличных сирен.
Отметим, что кратковременное звучание сигнала «Внимание всем» служит для проверки состояния систем оповещения и никаких действий населения не предусматривает.
То есть бежать в укрытие и искать бомбоубежище не придется.