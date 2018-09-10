В ДТП под Багратионовском погиб 21-летний водитель «Рено»

10 Сент. 12:25 2018-09-10T12:26:09+03:00

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Стали известны подробности ДТП в поселке Владимирово в Багратионовском районе.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, в 8:20 утра на улице Центральной 21-летний водитель «Рено» выехал на полосу встречного движения, после этого автомобиль съехал в кювет и его отбросило на придорожное дерево.

В результате ДТП водитель легковушки скончался в больнице, 21-летний пассажир получил травмы и также был госпитализирован.

В полиции отметили, что водитель не имел водительского удостоверения.