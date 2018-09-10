В ДТП под Багратионовском погиб 21-летний водитель «Рено»
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
Стали известны подробности ДТП в поселке Владимирово в Багратионовском районе.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, в 8:20 утра на улице Центральной 21-летний водитель «Рено» выехал на полосу встречного движения, после этого автомобиль съехал в кювет и его отбросило на придорожное дерево.
В результате ДТП водитель легковушки скончался в больнице, 21-летний пассажир получил травмы и также был госпитализирован.
В полиции отметили, что водитель не имел водительского удостоверения.