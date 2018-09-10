Калининградцы перевозили контрабандные сигареты в Литву на «крутых иномарках»

10 Сент. 12:32 2018-09-10T12:35:33+03:00

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В субботу на погранпереходе в Морском на Куршской косе задержали крупную партию контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

На границу прибыли шесть легковых автомобилей респектабельных марок: «Мерседес ММ350», «Мерседес В150», «Фольксваген Туарег», «Мазда СХ7» «BMW Х5».

- Все они были направлены на автомобиле в специально оборудованных тайниках сокрыты сигареты различных марок, общее число которых составило почти 18 тысяч пачек, - отметили в пресс-службе областной таможни

Сигареты и автомобили изъяты и направлены на экспертизу.