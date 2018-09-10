В августе за пределы Калининградской области выдворили 14 гастарбайтеров

10 Сент. 13:22 2018-09-10T13:22:41+03:00

Изменить размер текста: A A

За последние две недели за пределы Калинингрсдкой области были выдворены 14 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Все эти иностранцы находились на территории области после истечения срока действия разрешений на работу. К себе на родину они не возвращались, а продолжали находиться в области без регистрации, уклоняясь от добровольного выезда за пределы страны. В ведомстве отметили, что суды не установили уважительных причин, препятствующих иностранным гражданам своевременно выехать из РФ.

Выдворяемым иностранцам в течение пяти лет въезд в Россию будет закрыт.