Андрей Кропоткин - о выборах: Все задачи, которые ставила «Единая Россия», полностью выполнены

10 Сент. 13:56 2018-09-10T14:03:58+03:00

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Впечателниями о минувших выборах с "Комсомолкой" поделился председатель городского совета Калининграда Андрей Кропоткин.

- Конкуренция на этих выборах была, и это хорошо, - сказал Андрей Кропоткин. - Все задачи, которые ставила партия «Единая Россия», полностью выполнены. В Гусеве партия набрала более 47 процентов. В сегодняшнее непростое время, когда идут обсуждения в изменении пенсионного законодательства, это хороший результат. Из 53 мест депутатов разных уровней «Единая Россия» взяла 43. Это, я считаю, очень хороший результат.

Андрей Кропоткин также отметил честность и прозрачность минувших выборов.

- КОИБы были максимально использованы, везде были видеокамеры. Какие-то нарушения в виде вбросов, вообще отсутствуют, - отметил председатель горсовета. - Никто из кандидатов от различных партий этим не пользовался. Также на всех избирательных участках присутствовали наблюдатели не только от партии «Единая России», но и от «ЛДПР», «Справедливой России», КПРФ. Это и гарантирует доверие к результатам выборов. Так чисто выборы должны всегда проходить.