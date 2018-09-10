2018-09-10T14:02:56+03:00
Политика

Сопредседатель штаба ОНФ в Калининграде: Тихие выборы - это тоже хорошо

Александр КАТЕРУША
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Олег Авдыш, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Калининградской области, член Президиума Совета Ассамблеи народов России рассказал "КП" об итогах минувших выборов.

- Прошедшие выборы были тихими. Случались какие-то мелкие скандальчики лишь в предвыборной кампании, но сами выборы предсказуемы, без неожиданностей. Мой жизненный опыт говорит о том, что худой мир лучше доброй войны. Так что тихие выборы - это хорошо, - отметил Олег Авдыш.

По словам Авдыша, невысокие показатели явки избирателей были предсказуемы.

- Обратите внимание, что это были довыборы, - сказал собпредседатель штаба ОНФ. - Когда идет большая оживленная предвыборная кампания, когда много кандидатов, сторонников, то и активность высокая. Сейчас уровень активности и уровень вовлеченности населения был другой.

С другой стороны, как отметил эксперт, явка на муниципальные выборы была высокой.

- Потому что там выбирали полностью свои советы депутатов. Люди голосовали за тех, кто реально будет управлять их муниципалитетом в ближайшие пять лет. От этого выбора зависит пятилетка! - объяснил Олег Авдыш.

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