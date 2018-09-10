2018-09-10T14:16:45+03:00
Происшествия

Полицейские задержали калининградца за продажу 150 граммов марихуаны

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские с поличным задержали мужчину, который занимался продажей марихуаны. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

32-летни мужчина продал 150 граммов марихуаны за 80 тысяч рублей. В ходе обыска в его квартире оперативники обнаружили плантацию конопли.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство и сбыт наркотических средств в крупном размере», ему грозит до 20 лет лишения свободы. Задержанный помещен под стражу, расследование продолжается, добавили в пресс-службе калининградской полиции.

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