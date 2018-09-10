Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в гостинице в Черняховске

10 Сент. 14:29 2018-09-10T14:32:09+03:00

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В Черняховске в отеле «Кочар» выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что к работе в отеле были допущены сотрудники, которые не прошли обучение мерам пожарной безопасности. В самом отеле не были своевременно проведены работы по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов, кроме этого двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров в лестничные клетки не имели устройств для самозакрывания и уплотнения в притворах, а также другие нарушения.

Эти нарушения представляют реальную угрозу жизни и здоровью граждан, поэтому прокурор Черняховска обратился в суд с иском обязать владельцев отеля устранить эти нарушения. В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что исковые требования были удовлетворены.