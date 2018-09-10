В Нестеровском районе задержали подозреваемых в поджоге магазина

10 Сент. 14:52 2018-09-10T14:54:25+03:00

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В Нестеровском районе полицейские задержали подозреваемых в поджоге магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел 26 августа в поселке Калинино. Неизвестные разбили стекло магазина и бросили внутрь бутылку с горючей смесью.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к поджогу причастны 50-летний и 45-летний местные жители, которые конфликтовали с владельцем магазина. Оба подозреваемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение имущества путем поджога». Пироманам грозит до 5 лет лишения свободы.