В Нестеровском районе задержали подозреваемых в поджоге магазина
В Нестеровском районе полицейские задержали подозреваемых в поджоге магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел 26 августа в поселке Калинино. Неизвестные разбили стекло магазина и бросили внутрь бутылку с горючей смесью.
Сотрудники уголовного розыска установили, что к поджогу причастны 50-летний и 45-летний местные жители, которые конфликтовали с владельцем магазина. Оба подозреваемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение имущества путем поджога». Пироманам грозит до 5 лет лишения свободы.